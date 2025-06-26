Трукснис вновь стал мэром Юрмалы

На пост председателя Юрмальской думы были выдвинуты два кандидата - Трукснис как лидер списка ЛЗП, получившей наибольшую поддержку на выборах, и представитель Национального объединения, парламентский секретарь Министерства экономики Андрис Чуда.

Впервые Трукснис был избран мэром Юрмалы в сентябре 2010 года. В апреле 2013 года он был отстранен от должности, но уже в июне того же года вернулся на пост мэра.

В октябре 2016 года депутаты думы вновь сняли его с должности, однако уже в ноябре его в третий раз избрали председателем думы, несмотря на то, что к тому моменту Трукснис был исключен из ЛЗП. В январе 2017 года он сам подал в отставку и вскоре вновь вступил в ряды ЛЗП.

В июне 2017 года Трукснис был избран мэром Юрмалы в четвертый раз. В ноябре 2022 года вступил в силу приговор, согласно которому он был признан виновным в служебном подлоге, в результате чего лишился депутатского мандата. Позднее он стал советником председателя Юрмальской думы.

По итогам выборов самоуправлений в Юрмальскую думу избраны 15 депутатов. ЛЗП представляют шесть депутатов, Нацобъединение - четыре, Союз зеленых и крестьян - два, "Согласие", "Латвию на первом месте" и "Прогрессивных" - по одному депутату.