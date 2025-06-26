В Кекавском и Екабпилсском краях мэры остались прежними

За кандидатуру Байре единогласно проголосовали все 19 депутатов Кекавской думы.

"Новое Единство" на выборах в Кекавском крае получило 26,52% голосов избирателей и шесть депутатских мандатов.

Совместный список "Для развития Латвии" и "Политической партии роста" в этом регионе получил четыре мандата, Латвийское объединение регионов - три, а Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и "Латвия на первом месте" - по два.

За Рагайниса проголосовали 15 из 19 депутатов, трое были против. При этом другие кандидаты на пост мэра Екабпилсской думы не выдвигались.

Еще до первого заседания Екабпилсской думы нового созыва поддержку кандидатуре Рагайниса выразили депутаты совместного списка Латвийского объединения регионов, Новой консервативной партии и "Единства".

Представляемая Рагайнисом ЛЗП получила на выборах в Екабпилсском крае семь из 19 мандатов, а совместный список Латвийского объединения регионов, Новой консервативной партии и "Единства" - четыре, что позволило им сформировать коалицию.

Партия "Латвия на первом месте" получила 13,81% голосов избирателей и три места в краевой думе.

Национальное объединение получило 7,96% голосов и два места, Екабпилсская региональная партия - 6,92% голосов и два места, а "Платформа 21" - 6,71% голосов и одно место.