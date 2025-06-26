Фото В Эквадоре поймали сбежавшего из тюрьмы наркобарона

"Мы сделали свою работу, и следующим шагом будет выдача Фито Соединенным Штатам", - написал Нобоа на платформе X.

Фито, который с 2011 года отбывал 34-летний тюремный срок за организованную преступность, торговлю наркотиками и убийства, сбежал из тюрьмы в городе Гуаякиль в январе 2024 года. Это был его второй побег из тюрьмы. Первый раз он сбежал в 2013 году, но был пойман через три месяца.

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Правительство Эквадора предложило вознаграждение в размере 1 миллиона долларов США за информацию, которая поможет задержать Фито.

По словам официальных лиц, 45-летний Фито был задержан в своем родном городе Манта на западе страны, где он прятался в подвале одного из домов.

В апреле этого года прокуратура США предъявила Фито обвинения в контрабанде кокаина в Соединенные Штаты и преступлениях с оружием, за которые ему грозит пожизненное заключение.

Американские прокуроры считают, что банда Фито, Los Choneros, сотрудничает с мексиканским картелем Синалоа, чтобы контролировать ключевые маршруты наркотрафика между Латинской Америкой и США.