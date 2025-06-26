Трое граждан Латвии, проживавших в Иране, покинули страну

В то же время МИД продолжает поддерживать контакт с лицами, совершающими краткосрочные поездки в Израиль, и информирует их о вариантах отъезда. Однако в связи с низким интересом к выезду активная фаза эвакуации завершилась.

Министерство также отмечает, что воздушное пространство Израиля открыто для полетов с 23 июня. Для координации выезда граждан других стран из Израиля Министерство туризма Израиля предлагает иностранцам зарегистрироваться на сайте govforms.gov.il.

Если будут организованы эвакуационные рейсы из Израиля, израильские власти сообщат об этом путешественникам, отмечает МИД Латвии.

По официальным данным, в Израиле проживает около 6 тысяч граждан Латвии, в Иране - трое.

Уже сообщалось, что 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор взаимные атаки продолжаются.

В воскресенье, 22 июня, в конфликт вмешались США, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам.

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о "полном и окончательном" прекращении огня. Во вторник утром государственное телевидение Ирана подтвердило, что режим прекращения огня вступил в силу.

Позже во вторник израильское правительство также подтвердило, что согласилось на взаимное прекращение огня, предложенное Трампом.

Однако в тот же день Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении режима прекращения огня.