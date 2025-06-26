Зарплата главы CSDD в прошлом году выросла почти на 13%

Аксенокс также задекларировал доход за прошлый год в размере 39 325 евро от реализации древесины и растущего леса и 6624 евро - от продажи имущества и получил 11 евро в виде процентов от SEB banka.

На конец 2024 года он имел 89 167 евро безналичных активов в Citadele banka и 11 495 евро в SEB banka, а также 18 720 евро наличными. Он также владел двумя земельными участками и недвижимостью в Риге, землей в Циравской волости (Айзпутский край) и по одной единице недвижимости в Юрмале и Каунатской волости (Резекненский край).

Главе CSDD на конец прошлого года принадлежали легковые автомобили Seat Tarraco 2019 года выпуска и ГАЗ 2411 1986 года выпуска.

Он не указал в декларации ни крупных долгов, ни кредитов.

В 2023 году Аксенокс получил за свою работу в CSDD 111 393 евро.

Как сообщалось, Аксенокс был назначен председателем правления CSDD в конце сентября 2022 года и вступил в должность 1 октября. До этого он был членом правления CSDD с 2018 года.