ФОТО Голливудские звезды прибывают на свадьбу Безоса и Санчес

На свадьбу года приглашено около 200 гостей: торжества начинаются 26 июня и завершатся церемонией в секретном месте в субботу.

Молодожены уже прибыли в Венецию вчера, 25 июня, и к ним уже присоединились такие знаменитости, как Ким и Хлои Кардашьян, Крис Дженнер и Иванка Трамп.