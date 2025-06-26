ФОТО Голливудские звезды прибывают на свадьбу Безоса и Санчес

В Венецию на трехдневную свадьбу магната Amazon Джеффа Безоса и Лорены Санчес на суперъяхтах прибывают знаменитости, несмотря на недовольство местных жителей, которые говорят, что город ЮНЕСКО - не место для подобных вечеринок миллиардеров.
На свадьбу года приглашено около 200 гостей: торжества начинаются 26 июня и завершатся церемонией в секретном месте в субботу.
Молодожены уже прибыли в Венецию вчера, 25 июня, и к ним уже присоединились такие знаменитости, как Ким и Хлои Кардашьян, Крис Дженнер и Иванка Трамп.
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