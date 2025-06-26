Ответ на письмо ПЕН-клуба Латвии о визите журналиста TVNET в Израиль

Мы высоко ценим озабоченность, выраженную в письме ПЕН-клуба Латвии по поводу профессиональной независимости латвийских журналистов, журналистской этики и риска конфликта интересов. Журналистская свобода и редакционная независимость - основные ценности наших СМИ. Поэтому мы хотели бы прояснить ряд принципов и обстоятельств, имеющих отношение к упомянутому визиту.
1. Об участии журналиста TVNET в визите, организованном Министерством иностранных дел Израиля
Наш журналист Линда Анна Далдере отправилась в Израиль с разрешения главного редактора TVNET Эрики Сташкевич и после предварительной оценки, четко осознавая обстоятельства, риски и возможные интерпретации этого факта.
В ходе визита состоялись встречи не только с официальными лицами, но и с депутатом от крупнейшей оппозиционной партии, либеральной "Еш Атид" Симоном Давидсоном, который в то время активно выступал за свержение правительства Биньямина Нетаньяху, а также с представителями независимого СМИ i24 News, которое не поддерживает израильского премьер-министра.
Это была не "однобокая экскурсия", а возможность оказаться в центре событий в то время, когда доступ международных журналистов в Газу и к ее жителям по-прежнему ограничен, в основном из-за угрозы безопасности представителей СМИ в связи с военными действиями Израиля.
Каждая встреча включала в себя обсуждение неудобных вопросов, что ценится больше, чем получение информации из косвенных источников. К неудобным вопросам относилось не только происходящее в Газе, но и отношения Израиля с Россией и Украиной, в контексте которых журналисты из стран Балтии не стеснялись оказывать особое давление. Также ценной была информация об уровне гражданской защиты и устойчивости общества в Израиле - критически актуальная тема для Латвии.
2. О финансировании и прозрачности
Визит был организован Министерством иностранных дел Израиля, которое взяло на себя часть расходов на поездку и логистику. Этот аспект был известен редакции, и мы считаем прозрачность очень важной. Наша работа как журналистов всегда заключается не в том, чтобы представлять позицию того или иного государства, а в том, чтобы собирать информацию по возможности на месте и всегда критически ее оценивать, в данном случае хорошо зная об авторитарных методах правительства премьер-министра Израиля Нетаньяху по ограничению доступа к информации и его стремлении влиять на освещение событий в СМИ постфактум как внутри Израиля, так и за его пределами.
3. О профессиональной независимости и качестве содержания
Никто из наших журналистов не освобожден от обязанности соблюдать стандарты медийной этики TVNET GRUPA (этический кодекс Латвийского совета по этике СМИ), в том числе обязанности предоставлять контекст, демонстрировать разнообразие мнений и критически относиться к официальным нарративам любой страны. В нашей редакции не существует автоматической "односторонней" точки зрения, и мы постоянно размышляем над балансом и оценкой новостного контента как до, так и после публикации. На уровне редакции мы продолжаем задавать себе вопрос: где информация неполная? Какие источники еще необходимо привлечь? И - как обеспечить аудитории максимально разносторонний взгляд на тему?
Если вы изучите платный контент TVNET (TVNET+), посвященный израильско-палестинской войне, то сможете убедиться в этом наглядно.
Хочу также подчеркнуть, что от интервью с послом Израиля в Латвии, которое решили взять LR и Delfi, мы сознательно и целенаправленно отказались, несмотря на то, что наш журналист в это время находился в поездке, организованной МИД Израиля, поскольку мы считаем своим долгом сохранять редакционную ясность и независимый взгляд на события не только по вышеуказанным профессиональным причинам, но и для поддержания информационного баланса в глазах и умах наших читателей.
4. О международных стандартах
Мы знаем о рекомендациях международных СМИ, в том числе Reuters, BBC, NYT, которые упоминаются в письме ПЕН-клуба. Эти рекомендации мало чем отличаются от рекомендаций для медиа в составе TVNET GRUPA, в которых, помимо прочего, также отмечается: в тех случаях, когда доступ к событию или региону возможен только при внешней поддержке, журналист сохраняет ответственность за беспристрастность и не отказывается от присутствия автоматически (например, BBC 14.4.16). Именно в этом контексте, когда официальные израильские новости зачастую недостоверны и намеренно игнорируют информацию о предполагаемых военных преступлениях, совершенных израильской стороной в секторе Газа, мы решили присутствовать, чтобы самим увидеть, услышать и проанализировать происходящее.
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В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы рассматриваем призыв ПЕН-клуба Латвии как ценное напоминание об ответственности и саморефлексии журналистов. Однако мы считаем, что в независимой журналистике профессиональное поведение не должно оцениваться только по источникам финансирования или личности организатора - важен редакционный процесс и редакционная независимость конкретного СМИ, а также готовность журналиста задавать неудобные вопросы ответственным и/или причастным персонам, находясь с ними лицом к лицу.
Мы доверяем нашим журналистам как профессионалам и экспертам в области СМИ, которые осознают свои обязательства быть беспристрастными и свободными от влияния третьих лиц/внешних источников (в том числе финансово), чтобы выполнять свои обязанности по совести и всегда в соответствии с профессиональной редакционной позицией, четко определенной брендом TVNET GRUPA.
Мы считаем, что журналист, который находится в эпицентре конфликта и задает критические вопросы, имеет больше возможностей увидеть и показать правду, чем тот, кто остается за стеной морального "нейтралитета".
В среду, 25 июня, ПЕН-клуб Латвии опубликовал открытое письмо, адресованное латвийским СМИ, омбудсмену общественных СМИ Эдмунду Апсалонсу, Латвийскому совету по этике СМИ и Латвийской ассоциации журналистов. Организация призвала оценить организованный посольством Израиля визит латвийских журналистов в Израиль и его влияние на объективное освещение информации о том, что происходит в Израиле, секторе Газа, на Западном берегу и в Иране, а также потребовала, чтобы СМИ, принимавшие участие в поездке, объяснили свои действия.
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