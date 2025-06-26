Ответ на письмо ПЕН-клуба Латвии о визите журналиста TVNET в Израиль

Хочу также подчеркнуть, что от интервью с послом Израиля в Латвии, которое решили взять LR и Delfi, мы сознательно и целенаправленно отказались, несмотря на то, что наш журналист в это время находился в поездке, организованной МИД Израиля, поскольку мы считаем своим долгом сохранять редакционную ясность и независимый взгляд на события не только по вышеуказанным профессиональным причинам, но и для поддержания информационного баланса в глазах и умах наших читателей.

4. О международных стандартах

Мы знаем о рекомендациях международных СМИ, в том числе Reuters, BBC, NYT, которые упоминаются в письме ПЕН-клуба. Эти рекомендации мало чем отличаются от рекомендаций для медиа в составе TVNET GRUPA, в которых, помимо прочего, также отмечается: в тех случаях, когда доступ к событию или региону возможен только при внешней поддержке, журналист сохраняет ответственность за беспристрастность и не отказывается от присутствия автоматически (например, BBC 14.4.16). Именно в этом контексте, когда официальные израильские новости зачастую недостоверны и намеренно игнорируют информацию о предполагаемых военных преступлениях, совершенных израильской стороной в секторе Газа, мы решили присутствовать, чтобы самим увидеть, услышать и проанализировать происходящее.

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