Главное за 26 июня "Корзина низких цен" в супермаркетах, банкоматы и наличные в поле зрения VID и разговор Браже с Трампом

Уходящий день был насыщен важными событиями - две популярные торговые сети ввели "корзину низких цен", Браже поговорила с Трампом на саммите НАТО, а RUS TVNET разобрался в поправках, которые коснутся операций с наличной валютой, и не только. Об этих и других новостях четверга, 26 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Розничная сеть SIA Maxima Latvija на этой неделе запустила инициативу "корзина низких цен", которая является шагом в рамках подписанного меморандума и направлена на обеспечение покупателей более доступной по цене продуктовой корзиной, сообщили в компании. Аналогичную инициативу начала и торговая сеть Rimi Latvia, также представив собственную "корзину низких цен".
Тех, кто предпочитает расплачиваться наличными и пользуется банкоматами для внесения и снятия денег либо проводит подобные операции в банковских филиалах, ждут новые "сюрпризы". В Латвии готовятся поправки к нормативным актам, призванные ужесточить надзор за такими сделками. В том числе планируется значительно снизить пороги сумм, при превышении которых лицо попадает в поле зрения Службы госдоходов (VID) и Службы финансовой разведки (FID). Также изменения коснутся денежных переводов без открытия счета и операций с наличной валютой. TVNET+ выяснил подробности.
В сентябре 2024 года информационное пространство Латвии "взорвала" инициатива на Manabalss.lv о сокращении школьных летних каникул. Большинство пользователей соцсетей в штыки восприняли идею "сделать как в Европе". Но факт остается фактом - в Латвии самые длинные школьные каникулы. В июне 2025 года премьер-министр Эвика Силиня вновь вернулась к этой теме. Нужно ли что-то менять? И как работают школы в других странах? Разбираемся вместе.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на прошедшем саммите НАТО в Гааге пожала руку президенту США Дональду Трампу. Советница министра раскрыла, о чем они поговорили.
Стали известны результаты и задания централизованных экзаменов для девятых классов, в том числе по математике. О том, насколько сложными были задания в этом году, рассказал в программе "Домская площадь" учитель математики Рижской третьей государственной гимназии Александр Воробьев, сообщает портал LSM+.
За рубежом:
Контрразведка Аргентины арестовала нескольких граждан РФ, которые занимались шпионажем в пользу России и продвижением интересов Кремля в Латинской Америке. Rus.Postimees узнал, что один из задержанных россиян ранее работал в Эстонии и Латвии. На момент посещения Эстонии и Латвии он был сотрудником компании, связанной с ЧВК "Вагнер".
Всего три месяца назад Владимир Зеленский говорил, что наденет костюм только после того, как закончится война. Но теперь президент Украины появился на саммите НАТО не в свитшоте, то есть практически в деловом костюме.
Совет Европы создаст спецтрибунал по преступлениям агрессии против Украины. Он позволит вести расследование в отношении Путина.
21 июня в закрытой зоне парижского Диснейленда должна была пройти грандиозная свадебная церемония. Ее отменили в последний момент, когда выяснилось, что невеста - девятилетняя девочка. Организатор - педофил, разыскиваемый в Великобритании, - был арестован. Вместе с ним задержали еще трех человек, двое из которых являются гражданами Латвии.
С тех пор как Латвия вступила в НАТО, союзные войска патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Подполковник ВВС Португалии Жуау Гонсалвес рассказывает, как осуществляется патрулирование и в каких случаях в небо поднимаются португальские истребители F-16.
Интересное чтиво:
В этом году Лиго нас погодой не порадовало. Впрочем, в Латвии часто говорят: Лиго без дождя - не Лиго. Между тем в последний раз плохая погода в этот летний праздник была аж в 2015 году. Может быть, в последние десять лет мы наслаждались теплом и солнцем 23 июня лишь из-за погодных аномалий? Или все-таки дождливое Лиго - это миф? TVNET+ попытался разобраться.
В соцсетях появились фото с юбилея Валерия Меладзе. 60-летний певец вместе с семьей отметил круглую дату в элитной курортной Марбелье на побережье Испании.
На прошлой неделе было представлено четвертое издание гида Michelin по Эстонии. Теперь он рекомендует в общей сложности 43 ресторана. В этом году в него вошли восемь новых ресторанов, один из которых имеет зеленую звезду.
В природном парке Wildwood Devon в Великобритании два бурых медведя устроили переполох, сбежав из вольера и устроив себе "праздник живота".
В год своего 180-летия Латвийский национальный музей природы приобрел на аукционе eBay ценный экспонат - осколок метеорита Биржи (также известного как метеорит Лейманю), который более 160 лет назад упал в окрестностях Екабпилса.
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