Главное за 26 июня "Корзина низких цен" в супермаркетах, банкоматы и наличные в поле зрения VID и разговор Браже с Трампом

С тех пор как Латвия вступила в НАТО, союзные войска патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Подполковник ВВС Португалии Жуау Гонсалвес рассказывает, как осуществляется патрулирование и в каких случаях в небо поднимаются португальские истребители F-16.

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В этом году Лиго нас погодой не порадовало. Впрочем, в Латвии часто говорят: Лиго без дождя - не Лиго. Между тем в последний раз плохая погода в этот летний праздник была аж в 2015 году. Может быть, в последние десять лет мы наслаждались теплом и солнцем 23 июня лишь из-за погодных аномалий? Или все-таки дождливое Лиго - это миф? TVNET+ попытался разобраться.

В соцсетях появились фото с юбилея Валерия Меладзе. 60-летний певец вместе с семьей отметил круглую дату в элитной курортной Марбелье на побережье Испании.

На прошлой неделе было представлено четвертое издание гида Michelin по Эстонии. Теперь он рекомендует в общей сложности 43 ресторана. В этом году в него вошли восемь новых ресторанов, один из которых имеет зеленую звезду.

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В природном парке Wildwood Devon в Великобритании два бурых медведя устроили переполох, сбежав из вольера и устроив себе "праздник живота".

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В год своего 180-летия Латвийский национальный музей природы приобрел на аукционе eBay ценный экспонат - осколок метеорита Биржи (также известного как метеорит Лейманю), который более 160 лет назад упал в окрестностях Екабпилса.

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