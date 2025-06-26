В ряде латвийских регионов выбрали глав самоуправлений

В четверг, 26 июня, были избраны председатели краевых дум в Елгавском, Айзкраукльском, Цесисском, Баускском, Алуксненском, Ливанском, Смилтенском, Кулдигском краях, сообщает агентство LETA.
Председателем думы Елгавского края избран заместитель исполнительного директора самоуправления Ингус Залитис (Союз зеленых и крестьян, СЗК).
Кандидатуру Залитиса поддержали 11 депутатов, против проголосовали четверо.
Второго кандидата - Андриса Озолиньша от партии "Народ. Земля. Государственность" - поддержали четыре депутата, а 11 были против. На пост председателя был выдвинут и Улдис Цауне (СЗК), но он отозвал свою кандидатуру.
На выборах в Елгавском крае больше всего голосов получил СЗК - 29,06%, что дало ему семь мест в думе. На втором месте с результатом 12,8% Национальное объединение, получившее три мандата.
Латвийское объединение регионов получило 11,75% голосов и три мандата. "Новое Единство" набрало 9,61% голосов, "Народ. Земля. Государственность" - 8,77%, Латвийская зеленая партия - 6,36%. Эти три партии получили в думе по два мандата.
Депутаты Цесисской краевой думы переизбрали на пост председателя Яниса Розенбергса ("Новое Единство"), который возглавляет самоуправление с 2013 года.
За Розенбергса проголосовали 11 из 19 депутатов.
На выборах в Цесисском крае наибольшее число голосов получило "Новое Единство" - 43,28%, что дало ему девять депутатских мандатов.
Совместный список Союза зеленых и крестьян, "Для развития Латвии", Видземской партии и Латвийской зеленой партии набрал 31,86% голосов и получил семь мандатов.
За Национальное объединение в Цесисском крае проголосовали 9,33% избирателей (два мандата), за "Движение "За!"" - 5,36% (один мандат).
Председателем Баускской краевой думы избран депутат Национального объединения Айварс Мачекс, получивший наибольшую поддержку избирателей среди кандидатов победившего на выборах списка.
На выборах Мачекс был вторым номером в списке Нацобъединения после прежнего председателя думы Айварса Окманиса, который в думу не прошел.
На пост главы самоуправления претендовал также Арнолдс Ятниекс из Нацобъединения, которого выдвинула депутат партии "Для развития Латвии" Инара Петерсоне.
Кандидатуру Мачекса поддержали 13 из 19 депутатов думы, Ятниекса - шесть.
На выборах в Баускском крае Нацобъединение получило 33,69% голосов избирателей и семь мандатов.
На втором месте "Новое Единство" - 16,01% голосов и три мандата, на третьем "Для развития Латвии" - 14,27% голосов и три мандата.
Новая консервативная партия набрала 12,12% голосов, "Объединенный список" - 9,25%, Союз зеленых и крестьян - 7,73%. Все три партии представлены в краевой думе двумя депутатами.
Председателем Алуксненской краевой думы повторно избран Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство"), который с перевесом в три голоса победил кандидата от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Артура Дукулиса.
За Адлерса проголосовали девять депутатов, в том числе представители "Нового Единства", Национального объединения Латвийского объединения регионов (ЛОР).
В Алуксненском крае на этих муниципальных выборах больше всего голосов набрал СЗК, но у него то же количество мандатов, что и у "Нового Единства" и Национального объединения
На пост мэра также выдвигался лидер списка СЗК Дукулис, получивший шесть голосов. За его кандидатуру голосовали депутаты СЗК и Латвийской зеленой партии (ЛЗП).
Адлерс перед голосованием отметил, что "Новое Единство", Нацобъединение и СЗК должны работать вместе, поскольку они набрали равное количество голосов и понятно, что кому-то следует пойти на уступки.
Как сообщалось, на этих муниципальных выборах в Алуксненском крае СЗК получил 23,97% голосов избирателей, опередив Нацобъединение, набравшее 22,53% голосов.
Поддержкой 20,15% избирателей заручилось ""Новое Единство", ЛЗП получила 9,74% голосов, а ЛОР - 6,81%.
Согласно результатам, по четыре мандата в думе получили три политические силы - СЗК, "Новое Единство" и Нацобъединение.
Председателем Ливанской краевой думы избран представляющий Новую консервативную партию (НКП) Давид Рубенс, который сменит на посту многолетнего председателя Ливанской краевой думы Андриса Вайводса.
За Рубенса проголосовали девять из 15 депутатов.
Рубенс был единственным кандидатом, выдвинутым депутатами на заседании на пост председателя думы.
Родившийся в 2001 году Рубенс стал самым молодым руководителем самоуправления в этом созыве.
Как сообщалось, на муниципальных выборах НКП набрала 34,7% голосов избирателей. Второе место занял совместный список партий "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Национального объединения, за который проголосовали 26,5% избирателей.
Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) набрала 19,1% голосов, "Согласие" - 5,5%.
Остальные партии на выборах в Ливанском крае не сумели преодолеть пятипроцентный барьер.
НКП получила в думе шесть мандатов, совместный список "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Нацобъединения - пять, ЛЗП - три, а "Согласие" - один мандат.
Председателем Смилтенской краевой думы избран представляющий партию "Прогрессивные" Эрвин Лабановскис, который сменит прежнюю главу самоуправления Астриду Харью ("Новое Единство").
За Лабановскиса проголосовал он сам и еще восемь депутатов - от "Нового Единства", Латвийской Зеленой партии и "Прогрессивных".
Претендентом на пост председателя думы также выступал Микус Дубицкис (Национальное объединение), за которого проголосовали шесть депутатов.
Как сообщалось, в Смилтенском крае на этих муниципальных выборах ни одна партия не получила выраженного перевеса, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.
Больше всего, или четыре места в думе, получило Нацобъединение, а "Новое Единство", "Прогрессивные" и Латвийская зеленая партия (ЛЗП) получили по три депутатских мандата.
От Видземской партии в думе будут работать два депутата.
Председателем Кулдигской краевой думы повторно избрана Инесе Асташевска ("Кулдигскому краю"), за которую проголосовали 12 из 15 депутатов.
Как сообщалось, убедительную победу на муниципальных выборах в Кулдигском крае одержала партия "Кулдигскому краю", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Эта партия набрала 52,81% голосов, что обеспечило ей девять мест в краевой думе.
Второе место в Кулдигском крае занял Союз зеленых и крестьян, за который проголосовали 14,78% избирателей. Он получил два мандата.
Национальное объединение набрало 13,14% голосов и также получит два депутатских места. Партия "Республика" набрала 7,66% голосов, Новая консервативная партия - 6,27%, и обе получат по одному мандату.
В Айзкраукльском крае председателем думы повторно избран Леон Лидумс ("Для развития Латвии"/Видземская партия).
За Лидумса проголосовали восемь из 15 депутатов, против были шестеро, воздержался один депутат.
На пост председателя Айзкраукльской краевой думы также был выдвинут представитель Национального объединения Гунтис Либекс, но он не заручился поддержкой большинства депутатов.
Как сообщалось, в Айзкраукльском крае на выборах самоуправлений больше всего голосов набрал объединенный список партии "Для развития Латвии" и Видземской партии. Объединение партий получило 37,37% голосов избирателей, обеспечив себе шесть мандатов из 15.
На втором месте с 28,62% - Нацобъединение, получившее пять мандатов.
Далее с 14,1% голосов избирателей следует партия "Новое Единство", а за общий список Союза зеленых и крестьян и Латвийской Зеленой партии проголосовали 11,39% избирателей. Обе политические силы получили в думе по два мандата.
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