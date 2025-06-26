В ряде латвийских регионов выбрали глав самоуправлений

За Национальное объединение в Цесисском крае проголосовали 9,33% избирателей (два мандата), за "Движение "За!"" - 5,36% (один мандат).

Председателем Баускской краевой думы избран депутат Национального объединения Айварс Мачекс, получивший наибольшую поддержку избирателей среди кандидатов победившего на выборах списка.

На выборах Мачекс был вторым номером в списке Нацобъединения после прежнего председателя думы Айварса Окманиса, который в думу не прошел.

На пост главы самоуправления претендовал также Арнолдс Ятниекс из Нацобъединения, которого выдвинула депутат партии "Для развития Латвии" Инара Петерсоне.

Кандидатуру Мачекса поддержали 13 из 19 депутатов думы, Ятниекса - шесть.

На выборах в Баускском крае Нацобъединение получило 33,69% голосов избирателей и семь мандатов.

На втором месте "Новое Единство" - 16,01% голосов и три мандата, на третьем "Для развития Латвии" - 14,27% голосов и три мандата.

Новая консервативная партия набрала 12,12% голосов, "Объединенный список" - 9,25%, Союз зеленых и крестьян - 7,73%. Все три партии представлены в краевой думе двумя депутатами.

Председателем Алуксненской краевой думы повторно избран Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство"), который с перевесом в три голоса победил кандидата от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Артура Дукулиса.

За Адлерса проголосовали девять депутатов, в том числе представители "Нового Единства", Национального объединения Латвийского объединения регионов (ЛОР).