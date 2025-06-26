Видео Две BMW на бешеной скорости "пролетели" мимо полиции

20 июня вскоре после 18:00 сотрудники Государственной полиции зафиксировали в Кекавском крае на автодороге A7 водителя автомобиля BMW, который двигался в направлении от автодороги P137 в сторону автодороги A5 со скоростью 201 км/ч при допустимой скорости 120 км/ч, превысив, таким образом, разрешенную скорость более чем на 70 км/ч.

Водитель BMW был остановлен, ему назначен денежный штраф в размере 1400 евро, а также запрещено управлять транспортным средством в течение 12 месяцев.

Спустя короткое время сотрудники полиции, двигаясь по той же автодороге, зафиксировали еще одного водителя автомобиля BMW, который ехал со скоростью 182 км/ч при допустимых 120 км/ч. С учетом минимальной погрешности превышение составило 56 км/ч.

Этого водителя также остановили, ему был назначен штраф в размере 320 евро и запрещено использовать водительские права три месяца.

Государственная полиция напоминает, что безрассудное и агрессивное вождение угрожает не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения. Превышение скорости значительно снижает способность реагировать в непредвиденной ситуации и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Полиция призывает водителей быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать безопасную скорость движения.