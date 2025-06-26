Две популярные торговые сети ввели "корзину низких цен"

Ассортимент корзины будет обновляться каждую неделю с учетом покупательских предпочтений, сезонности овощей и доступности товаров.

Компания сообщает, что в первую "корзину низких цен" от Rimi, которая будет доступна покупателям до 30 июня, включены такие продукты, которые позволяют приготовить простые блюда, например: гречка, фарш, сметана, помидоры, оливковое масло, сливочное масло и кефир.

Инициатива реализуется в связи с меморандумом о снижении цен на продукты питания, подписанным Министерством экономики и Министерством земледелия.

Корзина предусматривает, что каждую неделю покупатели смогут приобрести по сниженным ценам такие базовые продукты, как хлеб, молоко и молочные изделия, мясо, свежая рыба, овощи, мука, яйца и масло.

Ранее сообщалось, что 27 мая этого года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Документ предусматривает создание "корзины низких цен", запуск инструмента для сравнения цен, а также увеличение доли продуктов местного производства на полках магазинов.

Создание продуктовой корзины с низкими ценами предполагает, что в каждой из десяти категорий будет представлен хотя бы один товар по самой низкой цене, при этом ассортимент товаров будет регулярно меняться в пределах этих же категорий.

Инструмент для сравнения цен предполагает, что торговцы будут ежедневно передавать данные о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет публиковать эту информацию. Данные будут доступны как для различных платформ сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики.

Для запуска инструмента сравнения цен необходимы изменения в Законе о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять такие данные ЦСУ.

Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению продуктов местного производства.