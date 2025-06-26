Две популярные торговые сети ввели "корзину низких цен"

Розничная сеть SIA Maxima Latvija на этой неделе запустила инициативу "Корзина низких цен", которая является шагом в рамках подписанного меморандума и направлена на обеспечение покупателей более доступной по цене продуктовой корзиной, сообщили в компании. Аналогичную инициативу начала и торговая сеть Rimi Latvia, также представив собственную "корзину низких цен".
В "корзину низких цен" включены товары из десяти основных категорий продуктов питания с наименьшей на данный момент ценой в своей категории. Продукты из этой корзины доступны во всех 172 магазинах Maxima в Латвии.
Актуальный состав корзины, включающий товары из наиболее важных базовых категорий - например, молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мука - будет публиковаться каждую неделю в рекламной газете Maxima и будет специально отмечен на полках магазинов.
Дополнительную информацию о продуктах, включенных в корзину, можно будет найти на сайте или в мобильном приложении.
Сеть Rimi также начала инициативу "Корзина низких цен"
Розничная сеть Rimi Latvia начала инициативу "Корзина низких цен", которая является шагом в рамках подписанного меморандума и направлена на то, чтобы предложить покупателям более доступную по цене продуктовую корзину.
В "корзину низких цен" от Rimi включены товары из десяти основных категорий продуктов питания, имеющие на текущей неделе самую низкую цену в своей категории. Эти продукты будут отмечены специальной маркировкой в магазинах, а также будут отображаться в еженедельных рекламных буклетах, на сайте и в мобильном приложении.
Ассортимент корзины будет обновляться каждую неделю с учетом покупательских предпочтений, сезонности овощей и доступности товаров.
Компания сообщает, что в первую "корзину низких цен" от Rimi, которая будет доступна покупателям до 30 июня, включены такие продукты, которые позволяют приготовить простые блюда, например: гречка, фарш, сметана, помидоры, оливковое масло, сливочное масло и кефир.
Инициатива реализуется в связи с меморандумом о снижении цен на продукты питания, подписанным Министерством экономики и Министерством земледелия.
Корзина предусматривает, что каждую неделю покупатели смогут приобрести по сниженным ценам такие базовые продукты, как хлеб, молоко и молочные изделия, мясо, свежая рыба, овощи, мука, яйца и масло.
Ранее сообщалось, что 27 мая этого года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Документ предусматривает создание "корзины низких цен", запуск инструмента для сравнения цен, а также увеличение доли продуктов местного производства на полках магазинов.
Создание продуктовой корзины с низкими ценами предполагает, что в каждой из десяти категорий будет представлен хотя бы один товар по самой низкой цене, при этом ассортимент товаров будет регулярно меняться в пределах этих же категорий.
Инструмент для сравнения цен предполагает, что торговцы будут ежедневно передавать данные о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет публиковать эту информацию. Данные будут доступны как для различных платформ сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики.
Для запуска инструмента сравнения цен необходимы изменения в Законе о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять такие данные ЦСУ.
Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению продуктов местного производства.
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