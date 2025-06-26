В преддверии праздника песни выпущен большой сырочек Kārums

Новый сырочек, призванный поддерживать силы юных певцов и танцоров - старший брат популярного классического изделия со вкусом ванили, но на 20 г тяжелее и в форме батончика.

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У сырочков характерная оранжевая упаковка с логотипом Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи. Предложение ограничено: изделия будут в ассортименте крупнейших торговых сетей с сегодняшнего дня и до окончания мероприятия - то есть только до середины июля.

На сегодняшний день в ассортименте Food Union - 18 разновидностей сырочков. Новые вкусы появляются регулярно, и в их разработке нередко участвуют и сами потребители лакомства, высказывающие свои пожелания.