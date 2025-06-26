Элксниньш открыл, что хотел бы изменить в Даугавпилсской думе

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Элксниньш заявил, что благодаря результатам выборов, обеспечившим его партии убедительное большинство в думе, теперь можно не ломать голову над тем, как формировать коалицию и какие посты предлагать партнерам.

Вместо этого можно обсуждать сокращение числа вице-мэров, комитетов и общей бюрократии.

По его словам, уже имеется план оставить только один пост заместителя председателя думы и сократить число комитетов с пяти до трех. Он считает, что депутаты должны активнее работать в тех комитетах, в которые они входят, а политическая ситуация в думе позволяет отказаться от искусственного создания должностей ради сбора голосов для принятия решений.

На вопрос, не приведет ли сокращение числа вице-мэров и комитетов к увеличению объема работы и, соответственно, к повышению зарплаты, Элксниньш ответил отрицательно, подчеркнув, что границы оплаты труда депутатов самоуправления определены законом.

Мэр Даугавпилса также указал на множество преимуществ, связанных с тем, что его партия на этих выборах победила с большим отрывом. В то же время он не видит никаких рисков в фактическом отсутствии оппозиции.

В интервью Элксниньш также неоднократно повторял свою ранее озвученную идею о необходимости введения в Латвии прямых выборов мэров и президента.

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Как уже сообщалось, по данным Центральной избирательной комиссии, в Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов получила партия Sarauj, Latgale! действующего председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша. 15-е место досталось партии "Для развития Латвии".

Явка избирателей в Даугавпилсе была посредственной и составила 42,4% от числа имеющих право голоса.