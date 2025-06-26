VID объяснила, почему увеличился нелегальный рынок сигарет

Ранее сообщалось, что, согласно последнему исследованию компании KPMG, занимающейся аудитом, налогами и консалтингом, о распространении торговли нелегальными сигаретами в Европе в 2024 году, в Латвии был зафиксирован третий по величине рост доли контрабанды сигарет среди всех стран Европы - по этому показателю мы уступаем лишь Нидерландам и Венгрии.

В исследовании установлено, что в 2024 году нелегальный рынок сигарет в Латвии вырос на 4,5 процентного пункта - до 18% от общего потребления, что нанесло государственному бюджету убытки в размере 67 миллионов евро из-за недополученных налогов, сообщили агентству LETA в компании KPMG.

В то же время в Литве доля контрабанды сигарет в прошлом году выросла на 2,2 процентных пункта - до 20% от общего потребления, тогда как в Эстонии, напротив, снизилась на 4,2 процентного пункта - до 7%.

В исследовании KPMG указано, что в 2024 году в Европе было потреблено 38,9 миллиарда нелегальных сигарет - это самый высокий уровень с 2015 года, и он составляет 9,2% от общего потребления сигарет. В результате европейские страны недополучили налогов на сумму до 14,9 миллиарда евро, что, в свою очередь, способствовало расцвету и укреплению различных групп организованной преступности в регионе.

KPMG в своем исследовании заключает, что рост потребления нелегальных сигарет в 2024 году в основном был обусловлен ситуацией во Франции и Нидерландах. Особо подчеркивается ситуация во Франции, которая остается крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе и где в 2024 году был зафиксирован самый значительный рост нелегального потребления.