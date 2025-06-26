VID объяснила, почему увеличился нелегальный рынок сигарет

Рост доли нелегального рынка сигарет в прошлом году связан с нелегально произведенными сигаретами внутри Европейского союза (ЕС), сообщили в Таможенном управлении Службы государственных доходов (VID).
В результате контрольных мероприятий, проведенных Таможенным управлением VID, в 2024 году было выявлено более 22,4 миллиона сигарет.
По сравнению с 2023 годом, когда было обнаружено 7,6 миллиона сигарет, объем незаконно перемещенных сигарет, выявленных в ходе таможенного контроля в 2024 году, увеличился примерно в три раза.
Таможенное управление VID поясняет, что в последнее время все больший объем сигарет незаконно производится на территории ЕС, а не ввозится как контрабанда, что связано с усилением таможенного контроля.
Одновременно контрабанда сигарет не уменьшается, и это связано с действиями лиц, вовлеченных в организованную преступность, и их стремлением заработать, отмечает Таможенное управление, добавляя, что благодаря эффективным контрольным мерам, осуществляемым службами, попытки контрабанды сигарет постоянно выявляются и предотвращаются.
Дополнительно необходимо учитывать, что сигареты, сигариллы и сигары подпадают под санкции, поэтому их ввоз из России и Беларуси запрещен, напоминает Таможенное управление VID. Поскольку ввоз этих товаров из России и Беларуси в любом объеме легально невозможен, увеличивается количество попыток провезти их через границу скрытно, обходя таможенный контроль.
Таможенное управление VID сообщило, что в сентябре 2024 года сотрудники таможни предотвратили крупнейшую за последние годы попытку незаконной перевозки груза - 10,4 миллиона сигарет. В ходе контрольных мероприятий в порту Лиепаи таможенники обнаружили, что в грузовике, направлявшемся в Германию и, по документам, перевозившем электрические обогреватели, находились коробки с сигаретами Marlboro без акцизных марок.
В данном случае были выявлены сигареты, которые, возможно, были произведены на одной из нелегальных табачных фабрик на территории ЕС, таким образом, таможня предотвратила незаконное перемещение сигарет внутри Европейского союза.
Таможенное управление Службы государственных доходов отмечает, что в результате таможенного контроля также были выявлены несколько крупных партий контрабандных сигарет. Например, в августе прошлого года на таможенном контрольном пункте Индра при проверке железнодорожного вагона с грузом "пластмассовых изделий" с помощью рентгеновского сканера было обнаружено 3,92 миллиона сигарет, произведенных в Беларуси.
А в феврале на контрольном пункте Патерниеки при проверке грузовика с "гранулированным пеностеклом" также с применением рентгеновского оборудования было выявлено 1,25 миллиона сигарет белорусского производства. Кроме того, регулярно выявлялись партии контрабандных сигарет в объеме от 5000 до 20 000 штук - как в железнодорожном, так и в автомобильном транспорте, - спрятанные в различных тайниках.
В прошлом году также было обнаружено большое количество табака для курения - в июле прошлого года при проверке в свободном порту Риги в трех контейнерах было обнаружено в общей сложности 45 888 килограммов табака.
Ранее сообщалось, что, согласно последнему исследованию компании KPMG, занимающейся аудитом, налогами и консалтингом, о распространении торговли нелегальными сигаретами в Европе в 2024 году, в Латвии был зафиксирован третий по величине рост доли контрабанды сигарет среди всех стран Европы - по этому показателю мы уступаем лишь Нидерландам и Венгрии.
В исследовании установлено, что в 2024 году нелегальный рынок сигарет в Латвии вырос на 4,5 процентного пункта - до 18% от общего потребления, что нанесло государственному бюджету убытки в размере 67 миллионов евро из-за недополученных налогов, сообщили агентству LETA в компании KPMG.
В то же время в Литве доля контрабанды сигарет в прошлом году выросла на 2,2 процентных пункта - до 20% от общего потребления, тогда как в Эстонии, напротив, снизилась на 4,2 процентного пункта - до 7%.
В исследовании KPMG указано, что в 2024 году в Европе было потреблено 38,9 миллиарда нелегальных сигарет - это самый высокий уровень с 2015 года, и он составляет 9,2% от общего потребления сигарет. В результате европейские страны недополучили налогов на сумму до 14,9 миллиарда евро, что, в свою очередь, способствовало расцвету и укреплению различных групп организованной преступности в регионе.
KPMG в своем исследовании заключает, что рост потребления нелегальных сигарет в 2024 году в основном был обусловлен ситуацией во Франции и Нидерландах. Особо подчеркивается ситуация во Франции, которая остается крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе и где в 2024 году был зафиксирован самый значительный рост нелегального потребления.
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