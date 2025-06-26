Трукснис рассказал, как поступит, если не получит допуск к гостайне

Имена потенциальных заместителей Трукснис пока называть не стал. Согласно уставу, их будет двое, и они будут избраны 4 июля.

Комментируя стабильность коалиции, Трукснис отметил, что для него это уже очередной созыв, а жители города на выборах ясно выразили свою волю - они хотят сохранить текущий курс развития города, а значит, депутаты должны исполнять волю народа.

Как уже сообщалось, вступили в силу поправки к Закону о самоуправлениях, которые после нынешних выборов в органы местной власти обязывают глав самоуправлений, и их заместителей подать заявку на получение допуска к государственной тайне. Это необходимо сделать не позднее чем через месяц после их избрания на должность.

При этом руководители самоуправлений автоматически не теряют свою должность, если допуск им не будет предоставлен. В ходе обсуждения поправок отмечалось, что в случае отказа в допуске возможны соответствующие действия со стороны думы самоуправления, Министерства умного управления и регионального развития, а также министра.

Служба государственной безопасности (VDD) должна начать проверку соответствия вновь избранных председателей дум и их заместителей требованиям для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне.

Служба подчеркивает, что проверка любого кандидата на получение специального разрешения проводится в установленные Законом "О государственной тайне" сроки.