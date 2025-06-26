Трукснис рассказал, как поступит, если не получит допуск к гостайне

Председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия, LZP) в случае отказа в допуске к государственной тайне будет действовать в соответствии с законом, заявил политик агентству LETA.
Отвечая на вопрос о своих шансах получить обязательный допуск, Трукснис ответил, что он сам ничего не оценивает. Процедуру оценки соответствия лица для получения допуска проводят соответствующие учреждения, они же дают свое заключение, подчеркнул он.
"Будем действовать в соответствии с законом и так, как нам советует или не советует Министерство умного управления и регионального развития. Затем примем решение и попрощаемся, если придется попрощаться. Я думаю, что здравый смысл возобладает, потому что за последние 15 лет я 12 лет возглавляю думу и не знаю, что тут может кого-то сильно беспокоить", - подчеркнул Трукснис.
Политик также подтвердил, что судимость у него снята, и подчеркнул, что в свое время ему вменялось менее тяжкое правонарушение, за которое он уже давно уплатил денежный штраф. Это правонарушение было связано с событиями, произошедшими еще до нескольких выборов.
"Пусть соответствующие учреждения оценивают. Какое будет их решение - так и поступим", - добавил Трукснис.
Говоря о первоочередных задачах новой думы, Трукснис указал, что в первую очередь нужно начать работу над планом развития. Также предстоит продолжить уже начатые проекты и подготовку к новым. Кроме того, необходимо продолжить работу по оптимизации школьной сети и улучшению городской инфраструктуры.
Имена потенциальных заместителей Трукснис пока называть не стал. Согласно уставу, их будет двое, и они будут избраны 4 июля.
Комментируя стабильность коалиции, Трукснис отметил, что для него это уже очередной созыв, а жители города на выборах ясно выразили свою волю - они хотят сохранить текущий курс развития города, а значит, депутаты должны исполнять волю народа.
Как уже сообщалось, вступили в силу поправки к Закону о самоуправлениях, которые после нынешних выборов в органы местной власти обязывают глав самоуправлений, и их заместителей подать заявку на получение допуска к государственной тайне. Это необходимо сделать не позднее чем через месяц после их избрания на должность.
При этом руководители самоуправлений автоматически не теряют свою должность, если допуск им не будет предоставлен. В ходе обсуждения поправок отмечалось, что в случае отказа в допуске возможны соответствующие действия со стороны думы самоуправления, Министерства умного управления и регионального развития, а также министра.
Служба государственной безопасности (VDD) должна начать проверку соответствия вновь избранных председателей дум и их заместителей требованиям для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне.
Служба подчеркивает, что проверка любого кандидата на получение специального разрешения проводится в установленные Законом "О государственной тайне" сроки.
Срок проверки составляет три месяца, однако, если по объективным причинам не удается завершить всестороннюю проверку в указанный срок, VDD может продлить проверку еще на три месяца, уведомив об этом проверяемого.
В VDD поясняют, что в ходе проверки собирается и анализируется обширный объем информации, чтобы всесторонне оценить надежность кандидата и его готовность к соблюдению требований охраны государственной тайны, а также соответствие всем критериям, установленным законом.
Во время проверки особо оцениваются прошлые действия лица, а также круг его контактов, подчеркивает Служба.
Наиболее частыми причинами продления срока проверки являются большой объем подлежащей оценке информации, трудности в получении данных о некоторых периодах жизни лица, например, о пребывании за границей, а также выявленные в ходе проверки факторы риска, для оценки которых требуется дополнительное время.
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