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Медицинские учреждения должны внедрить план по защите прав пациентов: что это значит?

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С 1 июля все медицинские учреждения в Латвии будут обязаны внедрить план реализации прав пациентов, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Минздрав напомнил, что с 1 июля вступают в силу поправки к Закону о правах пациентов, в соответствии с которыми все больницы и многопрофильные амбулаторные учреждения обязаны способствовать соблюдению прав пациентов, обеспечивать их защиту, разработав и внедрив специальный план реализации прав пациентов.

Как отметила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, ориентированная на пациента помощь, это не просто стандарт качества, а выражение уважения к каждому человеку, попадающему в систему здравоохранения.

Янка подчеркнула, что цель министерства добиться того, чтобы соблюдение прав пациентов стало не формальностью, а основой ежедневной практики во всех учреждениях.

"Это означает способность выслушать, понять и вовлекать пациента в процесс принятия решений, касающихся его здоровья", - пояснила Янка.

Министерство подчеркивает, что план должен стать реальным рабочим инструментом, с помощью которого в больницах и поликлиниках ежедневно будут соблюдать и защищать права пациентов, создавая уважительную и внимательную к человеку среду.

Цель этого плана, чтобы защита прав пациентов стала естественной частью работы каждого медучреждения: от внутренних правил и обучения персонала до участия самих пациентов в принятии решений о своем лечении.

Ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня и внештатный советник министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов Карина Палкова подчеркнула, что важно установить четкие требования к базовому и последующему обучению медицинских работников в области прав пациентов, а также поддерживать актуальность знаний в рабочей среде.

Для отдельной частной практики это будет проще, но для многопрофильной больницы, это должен быть системно интегрированный и масштабный процесс, пояснила Палкова.

План реализации прав пациентов предусматривает такие мероприятия, как информирование пациентов, поощрение их участия в принятии решений, обучение медицинского персонала и сбор обратной связи от пациентов.

Медицинские учреждения должны обеспечить доступность информации о правах пациентов как на месте, так и в цифровом виде, а также убедиться, что пациенты четко понимают свои права в процессе принятия решений.

При разработке плана особое внимание должно быть уделено доступности среды и потребностям уязвимых групп пациентов - детей, пожилых людей и людей с инвалидностью, отметили в Минздраве.

Сейм принял поправки к Закону о правах пациентов в июне прошлого года, после обсуждений с пациентскими организациями и профессионалами, начавшихся еще в 2022 году. Также была проведена широкая общественная дискуссия.

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