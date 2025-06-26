Медицинские учреждения должны внедрить план по защите прав пациентов: что это значит?

Ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня и внештатный советник министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов Карина Палкова подчеркнула, что важно установить четкие требования к базовому и последующему обучению медицинских работников в области прав пациентов, а также поддерживать актуальность знаний в рабочей среде.

Для отдельной частной практики это будет проще, но для многопрофильной больницы, это должен быть системно интегрированный и масштабный процесс, пояснила Палкова.

План реализации прав пациентов предусматривает такие мероприятия, как информирование пациентов, поощрение их участия в принятии решений, обучение медицинского персонала и сбор обратной связи от пациентов.

Медицинские учреждения должны обеспечить доступность информации о правах пациентов как на месте, так и в цифровом виде, а также убедиться, что пациенты четко понимают свои права в процессе принятия решений.

При разработке плана особое внимание должно быть уделено доступности среды и потребностям уязвимых групп пациентов - детей, пожилых людей и людей с инвалидностью, отметили в Минздраве.

Сейм принял поправки к Закону о правах пациентов в июне прошлого года, после обсуждений с пациентскими организациями и профессионалами, начавшихся еще в 2022 году. Также была проведена широкая общественная дискуссия.