Продвижение российских войск в Сумской области остановлено, линия боевых действий стабилизировалась, заявил в четверг, 26 июня, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
По его словам, украинские подразделения в отдельных районах успешно применяют тактику активной обороны и освобождают украинские территории в приграничной части Сумской области, написал Сырский в Telegram.
"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области вынудили противника перебросить часть войск для защиты своей территории. Это значительно ослабило наступательные возможности основной группировки противника на Сумском направлении", - пояснил Сырский.
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