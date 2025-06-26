По его словам, украинские подразделения в отдельных районах успешно применяют тактику активной обороны и освобождают украинские территории в приграничной части Сумской области, написал Сырский в Telegram.

"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области вынудили противника перебросить часть войск для защиты своей территории. Это значительно ослабило наступательные возможности основной группировки противника на Сумском направлении", - пояснил Сырский.