Выявил "дыру" в системе безопасности CSDD, но был обвинен в вымогательстве. Суд повторно рассмотрит это дело

Верховный суд направил на повторное рассмотрение в Латгальский окружной суд уголовное дело, в котором известный в Латвии исследователь безопасности Раймонд Скурулс был осужден за то, что обнаружил уязвимость в системе информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщил об этом и предложил выплатить ему 1000 евро за вклад в проверку системы. Однако это было расценено как вымогательство.
Как сообщили агентству LETA в Верховном суде, в решении суда указано, что апелляционный суд при повторном рассмотрении дела не учел выводы, изложенные в решении Верховного суда от 20 июня 2023 года, что привело к незаконному ухудшению положения обвиняемого.
А именно: еще в 2022 году апелляционный суд постановил, что обвиняемый не создавал уязвимость в системе Государственного регистра транспортных средств и их водителей, а лишь выявил ее.
При этом обеспечивать ИТ-безопасность и устранять уязвимости системы была обязанность CSDD, а не обвиняемого.
На оправдательный приговор апелляционного суда кассационный протест подал прокурор, однако в своем протесте он не оспаривал довод суда об отсутствии причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и причиненным ущербом.
При повторном рассмотрении дела апелляционный суд должен учесть, что в случае отсутствия причинной связи между противоправным действием или бездействием и выявленным ущербом, у суда нет правовых оснований обязывать обвиняемого выплачивать пострадавшей стороне компенсацию в размере 3459 евро.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года дирекция и Государственная полиция выступили с совместным заявлением о том, что CSDD столкнулась "с несанкционированной попыткой получить доступ к регистру транспортных средств и попыткой вымогательства", но благодаря профессиональным действиям сотрудников дирекции и сотрудничеству с Госполицией удалось задержать предполагаемого преступника.
Полиция действительно задержала Скурулса и даже поместила на несколько дней в изолятор временного содержания. Однако еще 15 октября 2018 года он звонил в CSDD, назвав свое имя, и сообщил, что обнаружил возможную уязвимость в системе авторизации, связанную с государственным регистром транспортных средств и водителей.
И тогда, и по сей день Скурулс считает, что не должен дарить это открытие CSDD, поэтому хотел бы получить компенсацию за свои услуги.
Сразу после того, как Скурулс подписал договор с SIA WeAreDots, привлеченным CSDD в качестве консультанта, он отправил по электронной почте информацию об уязвимости в системе авторизации на сайта e-csdd.lv, которая давала возможность несанкционированного доступа.
Из материалов дела следует, что, даже имея в кармане договор, Скурулс опасался, что его "кинут" и ничего не заплатят за ценную информацию. Его подозрения не только оправдались, но и превзошли все ожидания - в конце октября руководство CSDD обратилось с заявлением в Государственную полицию.
В сентябре 2021 года решением Резекненского суда Скурулс был признан виновным и оштрафован на 12 минимальных месячных заработных плат. CSDD считает, что изобретатель своей информацией об уязвимости авторизации нанес ей существенный материальный ущерб на сумму 3459,52 евро, который состоял из заработной платы трех программистов CSDD, не нашедших "дыру" в системе в течение недели, и выплаты CSDD компании WeAreDots за консалтинг.
Обвиняемый обжаловал приговор суда первой инстанции в Латгальском окружном суде, который постановил признать его невиновным и оправдать. Прокурора такой приговор не удовлетворил, и он обратился в Верховный суд с кассационной жалобой. Трое сенаторов решили отменить решение Латгальского окружного суда от 2 июня 2022 года полностью и направить дело на новое рассмотрение.
В июне 2024 года Латгальский окружной суд постановил оставить в силе решение Резекненского суда, согласно которому Скурулc должен выплатить штраф (8400 евро), а также возместить CSDD якобы причиненный материальный ущерб - 3459,52 евро. Решение еще не вступило в силу, поскольку Скурулс сможет обжаловать его в Сенате Верховного суда.
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