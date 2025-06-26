Выявил "дыру" в системе безопасности CSDD, но был обвинен в вымогательстве. Суд повторно рассмотрит это дело

Как сообщили агентству LETA в Верховном суде, в решении суда указано, что апелляционный суд при повторном рассмотрении дела не учел выводы, изложенные в решении Верховного суда от 20 июня 2023 года, что привело к незаконному ухудшению положения обвиняемого.

А именно: еще в 2022 году апелляционный суд постановил, что обвиняемый не создавал уязвимость в системе Государственного регистра транспортных средств и их водителей, а лишь выявил ее.

При этом обеспечивать ИТ-безопасность и устранять уязвимости системы была обязанность CSDD, а не обвиняемого.

На оправдательный приговор апелляционного суда кассационный протест подал прокурор, однако в своем протесте он не оспаривал довод суда об отсутствии причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и причиненным ущербом.

При повторном рассмотрении дела апелляционный суд должен учесть, что в случае отсутствия причинной связи между противоправным действием или бездействием и выявленным ущербом, у суда нет правовых оснований обязывать обвиняемого выплачивать пострадавшей стороне компенсацию в размере 3459 евро.

Читайте также Авто CSDD против изобретателя: ассоциация прокомментировала скандальное разбирательство