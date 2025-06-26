Минздрав за обязательный диагноз в больничных: зачем это нужно

Вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс отметил, что объединение понимает необходимость обобщенных данных, но важно определить, кто будет иметь к ним доступ.

"Меня беспокоит скорее то, будет ли подобная информация о каждом конкретном лице и больничном листе доступна каким-то другим работникам, которые не являются прямыми поставщиками услуг по уходу за здоровьем. Это могут быть, например, работники Инспекции здравоохранения, или должностные лица Центра профилактики и контроля заболеваний. На наш взгляд, подобные индивидуальные данные определенно не должны быть доступны не связанным со здравоохранением лицам", - заявил он.

Дзалбс считает, что указание диагноза в больничных помогло бы анализировать причины заболеваний и длительность нетрудоспособности.

В то же время врачи обеспокоены защитой данных, так как диагноз сможет видеть любой медработник с доступом к системе e-veselība.

Сейчас чаще всего (в 80% случаев) указывается формулировка "другая причина", из-за чего невозможно понять, от чего люди болеют. Поэтому, Минздрав предлагает указывать диагноз и код, доступный только медработникам, поясняет представитель ведомства Марика Петровича.

"Эта информация очень важна, чтобы понять, какого вида помощь и услуги необходимы человеку, чтобы он быстрее поправился, мог получить помощь и вернуться на работу. Таким образом снизилась бы нагрузка, о которой говорят предприниматели", - сказала Марика Петровича.