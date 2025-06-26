Видео Почему в Беларуси работают рестораны Gan Bei?

Один блогер из Латвии поделился в социальных сетях впечатлениями от посещения ресторана Gan Bei в Минске, рассказав, что "сотрудники заведения с гордостью говорят, что работают в латвийской сети", сообщает портал LSM.lv со ссылкой на программу Panorāma Латвийского телевидения
Несмотря на рекомендации служб безопасности и Министерства иностранных дел не посещать Беларусь из-за угроз безопасности, один латвийский блогер недавно поделился в соцсети Threads своим опытом пребывания в Минске. С особым восторгом он отметил рестораны Gan Bei.
"Я поговорил с сотрудниками Gan Bei. Они с гордостью говорят, что работают в латвийской сети", - рассказал блогер.
Сеть ресторанов Gan Bei входит в группу компаний SIA Lage Ko. Как сообщила программе представитель SIA Lage Ko Лаура Лиепиня, рестораны Gan Bei в Беларуси не входят в эту группу компаний и работают по франшизе.
"Договор был подписан в 2017 году, и управляют заведениями местные инвесторы из Беларуси. Это не наш бизнес, и договор франшизы не предусматривает его прекращение в ближайшее время", - заявила представитель Lage Ko.
То, что Gan Bei в Минске работает по франшизе, подтвердили и представители самих ресторанов в Беларуси.
"Мы не можем запретить использовать бренд Gan Bei в Беларуси. Однако политика этой страны не соответствует той, которую мы сейчас поддерживаем", - отметила Лиепиня.
Компания не дала подробного объяснения, почему договор не планируется расторгать. В письменном ответе представители компании отметили, что прекратить сотрудничество в Беларуси не удалось и таким международным брендам, как Domino’s Pizza, KFC, Burger King и другим.
Сколько латвийских франшиз работает в Беларуси, неизвестно, поскольку Центральное статистическое управление (ЦСУ) не собирает данных о франшизах.
Тем не менее, по данным ЦСУ, в Латвии зарегистрированы 125 компаний, у которых держателями капитала являются юридические лица из Беларуси: в 83 из них капитальные доли полностью принадлежат белорусским владельцам, а в 42 - частично.
В то же время в 2023 году в Беларуси было зарегистрировано 56 дочерних предприятий, материнские компании которых находятся в Латвии.
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Видео: Сюжет программы Panorāma
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