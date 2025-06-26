Видео Почему в Беларуси работают рестораны Gan Bei?

Компания не дала подробного объяснения, почему договор не планируется расторгать. В письменном ответе представители компании отметили, что прекратить сотрудничество в Беларуси не удалось и таким международным брендам, как Domino’s Pizza, KFC, Burger King и другим.

Сколько латвийских франшиз работает в Беларуси, неизвестно, поскольку Центральное статистическое управление (ЦСУ) не собирает данных о франшизах.

Тем не менее, по данным ЦСУ, в Латвии зарегистрированы 125 компаний, у которых держателями капитала являются юридические лица из Беларуси: в 83 из них капитальные доли полностью принадлежат белорусским владельцам, а в 42 - частично.

Читайте также За рубежом Служба госбезопасности разъяснила риски поездок в РФ и Беларусь

В то же время в 2023 году в Беларуси было зарегистрировано 56 дочерних предприятий, материнские компании которых находятся в Латвии.

Смотрите больше в сюжете!

Видео: Сюжет программы Panorāma