Украинскую писательницу Амелину, погибшую от удара РФ, посмертно наградили премией Оруэлла

Книга была издана в Великобритании в феврале 2025 года издательством William Collins с предисловием Маргарет Этвуд. В нее вошли записи из дневника, интервью, репортажи с мест военных преступлений и поэзия.

О книге Виктория Амелина объявила на 29-м книжном форуме во Львове, охарактеризовав ее как произведение об украинских женщинах, которые "разными способами стремятся добиться справедливости или хотя бы наказания".

27 июня 2023 года Амелина находилась в Краматорске вместе с делегацией писателей из Колумбии и получила тяжелые ранения в результате российского ракетного удара.

Несмотря на усилия врачей, 1 июля 2023 года она скончалась.