Фото, видео Министр обороны Канады: мы осознаем ответственность перед Латвией и НАТО

Присутствие канадских военных в Латвии подтверждает тесное сотрудничество и единство в рамках НАТО. Латвия, принимая наших солдат, проявила ответственное отношение к ним, подчеркнул министр.

Он указал, что за год бригада существенно улучшила свои возможности, чтобы при необходимости защитить территорию НАТО. В ближайшие месяцы возможности бригады будут еще более укреплены, так как будут обеспечены системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие, а также канадские вертолеты в Лиелварде.

Министр Канады подчеркнул, что латвийцы прекрасно понимают значение бригады, так как Латвия находится в непосредственной близости от России и является внешней границей НАТО.

"Это крупнейшая международная военная миссия Канады, и мы осознаем свою ответственность перед Латвией и НАТО. Я бы сказал, что это критический момент, самый тяжелый со времен Холодной войны", - заявил Макгинти.

Ранее сообщалось, что Макгинти прибыл в Латвию с рабочим визитом в четверг.