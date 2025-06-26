Фото, видео Министр обороны Канады: мы осознаем ответственность перед Латвией и НАТО

Канада осознает свою ответственность перед Латвией и НАТО, об этом заявил в четверг, 26 июня, министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти на церемонии смены командования многонациональной бригады НАТО в Адажи.
Присутствие канадских военных в Латвии подтверждает тесное сотрудничество и единство в рамках НАТО. Латвия, принимая наших солдат, проявила ответственное отношение к ним, подчеркнул министр.
Он указал, что за год бригада существенно улучшила свои возможности, чтобы при необходимости защитить территорию НАТО. В ближайшие месяцы возможности бригады будут еще более укреплены, так как будут обеспечены системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие, а также канадские вертолеты в Лиелварде.
Министр Канады подчеркнул, что латвийцы прекрасно понимают значение бригады, так как Латвия находится в непосредственной близости от России и является внешней границей НАТО.
"Это крупнейшая международная военная миссия Канады, и мы осознаем свою ответственность перед Латвией и НАТО. Я бы сказал, что это критический момент, самый тяжелый со времен Холодной войны", - заявил Макгинти.
Ранее сообщалось, что Макгинти прибыл в Латвию с рабочим визитом в четверг.
Во время встречи министры обороны Латвии и Канады обсудили вопросы региональной безопасности, укрепление возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также поддержку Украины.
В рамках визита Макгинти вместе с министром обороны Андрисом Спрудсом посетил военную базу в Адажи и принял участие в церемонии смены командира многонациональной бригады НАТО.
У Латвии сложились тесные отношения с Канадой, которая является ведущей страной многонациональной бригады НАТО в Латвии. В составе союзной бригады объединены военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.
Латвия совместно с канадскими союзниками работает над развитием инфраструктуры: строятся казармы, улучшаются и перестраиваются дороги, чтобы в будущем обеспечить передвижение военного транспорта к военной базе в Марупском крае и обратно.
Кроме того, Канада является участником международной коалиции по поддержке Украины в сфере беспилотников и активно участвует в подготовке украинских военнослужащих.
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