Глава МИД Польши: Путин идет по стопам Брежнева

"Путин должен понять, что идет по стопам Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз развалился из-за чрезмерных военных расходов, и теперь он делает то же самое", - отметил Сикорский.

"Он ведет очень дорогостоящую войну и одновременно провоцирует и запугивает весь Запад, заставляя его увеличивать оборонные расходы. Мы это делаем, потому что Путин нам угрожает", - добавил министр.

"Это означает, что из экономики размером с Техас Путину придется выжимать еще больше средств на оборону. Надеемся, с тем же результатом, что и у Советского Союза, но быстрее", - сказал Сикорский.

В итоговом документе саммита НАТО в среду страны-участницы подтвердили непоколебимую приверженность принципу коллективной обороны, а также обязались увеличить оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Все 32 союзника в декларации саммита пообещали довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

Согласно достигнутой договоренности, общие расходы на оборону будут разделены на две части: 3,5% от ВВП пойдут на прямые оборонные нужды, а еще 1,5% на инфраструктурные объекты, связанные с обороной.

В итоговом документе саммита Россия признана долгосрочной угрозой коллективной безопасности, также в нем вновь выражена длительная поддержка Украине в ее борьбе с агрессией Москвы.

Государства-члены НАТО заявили, что "едины в противостоянии серьезным угрозам безопасности (…), особенно долгосрочным угрозам, которые представляет Россия для евроатлантической безопасности", говорится в декларации саммита.