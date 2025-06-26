Объявлена закупка на аудит работы избирательной системы

Как отмечено в положении о закупке, для обеспечения объективной оценки ситуации об объеме ресурсов и роли работников в процессе разработки и внедрения информационной системы для выборов самоуправлений 2025 года, VDAA создало комиссию для проведения служебной проверки, в состав которой входят представители VDAA и Министерства умного управления и регионального развития (VARAM), а также приглашенные эксперты.

Для того, чтобы комиссия могла провести объективный анализ ситуации и подготовить всесторонний оценочный доклад, VDAA необходимо привлечь внешних экспертов для проведения аудита информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), говорится в положении о закупке.

Претендент должен представить отчет о расследовании инцидента в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора. В отчет должны быть включены выдвинутые гипотезы и подтверждающие или отрицающие их доказательства, идентифицированная причина инцидента, оценка процесса приемки и тестирования программного обеспечения, а также выводы аудитора о других существенных обстоятельствах дела, вызвавших или не предотвративших наступление инцидента.

Предполагаемая договорная цена составляет 10 000 евро.