Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue

Главный редактор американского модного журнала Vogue Анна Винтур уходит со своего поста после 37 лет работы, сообщают СМИ.
По информации источников, 75-летняя Винтур утром в среду, 25 июня, на собрании сотрудников объявила, что ищет нового главного редактора американского издания Vogue.
При этом она продолжит занимать должности международного редактора Vogue и главы по контенту медиакомпании Condé Nast.
Анна Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года и считается одной из самых влиятельных фигур в мире моды.
Объявление вызвало растерянность в индустрии, поскольку пока неизвестно, кто займет ее пост.
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