Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue

По информации источников, 75-летняя Винтур утром в среду, 25 июня, на собрании сотрудников объявила, что ищет нового главного редактора американского издания Vogue.

При этом она продолжит занимать должности международного редактора Vogue и главы по контенту медиакомпании Condé Nast.

Анна Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года и считается одной из самых влиятельных фигур в мире моды.

Объявление вызвало растерянность в индустрии, поскольку пока неизвестно, кто займет ее пост.