Разведка Южной Кореи: Россия готовится к наступлению в Украине

Один из парламентариев заявил, что, согласно информации разведки, Россия в эти месяцы готовится к масштабному наступлению в Украине.

Депутаты также ссылаются на разведданные о направлении Пхеньяном войск в Россию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Северная Корея стала одним из ближайших союзников российского режима и уже отправила тысячи солдат в Россию, чтобы помочь российской армии в боях с украинскими войсками в Курской области.

В прошлом году, во время визита российского диктатора Владимира Путина, Москва и Пхеньян подписали договор о взаимной обороне.