Разведка Южной Кореи: Россия готовится к наступлению в Украине

Северная Корея, возможно, в июле или августе отправит дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины, сообщили депутаты парламента Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейской разведки (NIS).
Один из парламентариев заявил, что, согласно информации разведки, Россия в эти месяцы готовится к масштабному наступлению в Украине.
Депутаты также ссылаются на разведданные о направлении Пхеньяном войск в Россию.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Северная Корея стала одним из ближайших союзников российского режима и уже отправила тысячи солдат в Россию, чтобы помочь российской армии в боях с украинскими войсками в Курской области.
В прошлом году, во время визита российского диктатора Владимира Путина, Москва и Пхеньян подписали договор о взаимной обороне.
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