"Я - локомотив". Большое интервью DW с Сергеем Тихановским

- Нет, заново знакомиться не пришлось. Но я, честно говоря, удивился, какой деловой женщиной она стала. Раньше Светлана не была бизнес-леди. Но дома ничего не поменялось - ни с детьми, ни со мной, ничего не поменялось. Единственное, она все время уставшая. Я же девайсы никакие давно в руках держал, прошу ее, мол, помоги это, помоги то. Потом смотрю, она просто падает (без сил. - Ред.), и говорю ладно, я все сам. Светлана же еще и убирает дома, представляете? Я пришел, говорю, слушай, я там увидел маленькую паутину, и здесь пыль у тебя. Если бы у меня это было в камере, меня бы просто убили, я бы в ШИЗО этом ледяном замерз. Меня же заставляли убирать камеру четыре раза в день - два раза по часу по расписанию и два раза по полчаса. Если я хоть одну минуту не убираю, то садят в холодную камеру на 15 суток без одежды, без постельного белья, без матрасов. И ты там замерзаешь.