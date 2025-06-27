В Сербии перед протестами задержали шесть человек по обвинению в госперевороте. СМИ писали, что один из них может быть связан с ФСБ

Им еще одного задержанного неизвестно.

Один из задержанных Новица Антич в эфире телеканала N1 Фото: BBC

Издание Politico писало, что в 2023 году неназванная западноевропейская разведка обвиняла Новицу Антича в связях с российскими спецслужбами, в частности, — с ФСБ. Издание называет его предполагаемым агентом влияния России.

В Европе Антич встречался с различными европейскими чиновниками в Брюсселе, было сказано в публикации.

В их числе были депутаты Европарламента от разных партий — представительница Германии Виола фон Крамон-Таубадель, Италии — Алессандра Моретти и словацкий депутат Владимир Бильчик.

Кроме того, согласно информации Politico, Антич встречался с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые представляют военнослужащих и чиновников ЕС.

По данным разведки, о которых пишет Politico, собеседники Антича не знали о его предполагаемой связи со спецслужбами.

Как сказано в публикации Politico, Антича завербовал главный редактор российского издания «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин. Это издание открыто сотрудничает с российскими силовыми ведомствами, в частности, с Минобороны и МВД. На сайте издания Антич упоминается в 43 материалах.

В ответ на публикацию Politico издание «Ветеранские вести» писало, что Калинин и Антич «не первый год реализуют благотворительные проекты по восстановлению захоронений павших воинов на многострадальной земле бывшей Югославии».