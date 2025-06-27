В Сербии перед протестами задержали шесть человек по обвинению в госперевороте. СМИ писали, что один из них может быть связан с ФСБ

Власти Сербии задержали шестерых человек по подозрению в подготовке действий против конституционного строя и безопасности страны. Задержания прошли незадолго до очередных акций протеста с требованием провести новые выборы. Ранее издание Politico писало, что один из задержанных связан с ФСБ.
МВД Сербии утверждает, что 21 июня задержанные собрались в одном из отелей города Кралево (Рашский округ), чтобы спланировать насильственную смену власти.
Согласно официальному сообщению, они, в том числе, обсуждали «нападения на представителей государственных институтов», «физические атаки на сотрудников полиции с целью их разоружения», а также захват правительственных зданий и масс-медиа.
По данным полиции, подозреваемые также «заявляли о намерении использовать огнестрельное оружие».
У одного из задержанных, согласно заявлению МВД, изъяли пистолет с уничтоженным серийным номером — при этом разрешения на ношение оружия у него не было. У другого задержанного нашли арбалет.
Все шестеро сейчас находятся под стражей на срок до 48 часов. Статья, по которой им предъявлены обвинения, предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Что известно о задержанных?
Всего полиция задержала шесть подозреваемых в разных частях Сербии. Полиция не называет их имена, однако, по данным СМИ, среди них:
- Представитель Ассоциации коренных жителей Кралево и местный политик Иван Матович;
- Бывший председатель Военного профсоюза Сербии Новица Антич;
- Капитан первого ранга в отставке, ветеран войн в Хорватии и Косово Бранко Момчилович;
- Отставной прапорщик из Кралево и бывший член Военного профсоюза Сербии Видан Коляич;
- Бывший сотрудник полиции Срджан Гайович.
Им еще одного задержанного неизвестно.
Издание Politico писало, что в 2023 году неназванная западноевропейская разведка обвиняла Новицу Антича в связях с российскими спецслужбами, в частности, — с ФСБ. Издание называет его предполагаемым агентом влияния России.
В Европе Антич встречался с различными европейскими чиновниками в Брюсселе, было сказано в публикации.
В их числе были депутаты Европарламента от разных партий — представительница Германии Виола фон Крамон-Таубадель, Италии — Алессандра Моретти и словацкий депутат Владимир Бильчик.
Кроме того, согласно информации Politico, Антич встречался с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые представляют военнослужащих и чиновников ЕС.
По данным разведки, о которых пишет Politico, собеседники Антича не знали о его предполагаемой связи со спецслужбами.
Как сказано в публикации Politico, Антича завербовал главный редактор российского издания «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин. Это издание открыто сотрудничает с российскими силовыми ведомствами, в частности, с Минобороны и МВД. На сайте издания Антич упоминается в 43 материалах.
В ответ на публикацию Politico издание «Ветеранские вести» писало, что Калинин и Антич «не первый год реализуют благотворительные проекты по восстановлению захоронений павших воинов на многострадальной земле бывшей Югославии».
Авторы «Ветеранских вестей» также предположили, что данные о сотрудничестве Антича с российскими спецслужбами — это «месть» за то, что он и Калинин «прикладывают максимум усилий, чтобы мир не забыл последствия варварских натовских бомбардировок Белграда».
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Аресты перед протестами в Сербии
Аресты произошли за три дня до очередной студенческой акции протеста, которая назначена на 28 июня. Ее участники требуют проведения внеочередных выборов на фоне многомесячного политического кризиса в Сербии.
Поводом для студенческих протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения козырька недавно отремонтированного железнодорожного вокзала в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года. С тех пор протесты практически не прекращались.
В марте 2025 года в Белграде прошла крупнейшая акция протеста, на нее вышли более 100 тысяч человек.
Активисты связывают трагедию с коррупцией в Сербии. Протесты уже привели к отставке премьер-министра страны Милоша Вучевича.
Как пишет агентство AP, перед субботней акцией протеста стало известно о еще одном задержанном: по меньшей мере одного студента арестовали по обвинению в подготовке «террористического акта» — на основании его частных разговоров по телефону. В четверг сотни человек вышли на демонстрацию в Белграде с требованием его освобождения.
Записанные разговоры
После задержания шестерых подозреваемых в госперевороте многие телеканалы обнародовали фрагмент разговора этих людей, на основании которого они и подозреваются в планировании действий против конституционного строя.
По утверждению адвоката задержанных Ивана Нинича, обвинение основано на материалах, «собранных Службой безопасности и информации путем тайного наблюдения и прослушивания».
«Это разговор на уровне посиделок в кафе или беседы с таксистом, которые все мы ведем, а прокурор, основываясь на записи, превратил его в серьезное обвинение», — сказал адвокат Би-би-си.
По его мнению, это задержание напоминает дело против шести активистов из Нови Сада — их также задержали перед протестами в марте этого года и обвинили в подготовке действий против конституционного строя и безопасности Сербии.
Их дело также основывалось на записи разговоров.