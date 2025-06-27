Надеются привлечь туристов: в Северной Корее открывается пляжный курорт

Курорт "Вонсан-Кальма" в восточном прибрежном северокорейском городе Вонсан откроется для внутренних туристов 1 июля, через шесть лет после первоначальной даты завершения строительства. Когда курорт примет иностранцев, пока не ясно.

Сам Ким вырос в роскоши в портовом городе Вонсан, где у многих представителей элиты страны есть частные виллы. Когда-то в городе находился ракетный полигон, и в последние годы Ким Чен Ын стремился изменить облик города.

Северокорейские СМИ утверждают, что курорт может принять до 20 000 посетителей. Он вместе с отелями, ресторанами, торговыми центрами и аквапарком занимает четыре километра пляжной полосы, однако ни одно из этих утверждений не может быть проверено.

Несмотря на то, что въезд в страну иностранным туристам разрешен, туристические группы в основном приезжают из Китая и России - стран, с которыми Пхеньян давно поддерживает дружеские отношения. Многие туристические агентства скептически относятся к привлекательности Вонсана для иностранцев.

Государственная телерадиокомпания Северной Кореи описала развитие Вонсана как "великое, полезное событие для всей страны" и назвала его "прелюдией к новой эре" в туризме. На открытии курорта также присутствовали посол России Александр Мацегора и другие сотрудники посольства.