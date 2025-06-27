Кремль сообщил, что будет игнорировать решения трибунала, расследующего преступления России

"Работа и решения этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш", - заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали в среду в Страсбурге соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений российской агрессии против Украины.

Специальный трибунал будет проводить расследование против высшего руководства России, но судить чиновников будут только после того, как они перестанут занимать должности, дающие им правовой иммунитет. Это означает, что российского диктатора Владимира Путина нельзя будет судить, пока он является президентом.

Трибунал будет субъектом международного права.

Предусматривается также, что трибунал сможет выносить решения даже без присутствия обвиняемого.

Трибунал может предъявить обвинения не только политическому и военному руководству России, а также Беларуси и Северной Кореи.

В создании специального трибунала также примут участие Еврокомиссия, Европейская служба внешних связей и Совет Европы.

Пока неизвестно, где будет располагаться трибунал.