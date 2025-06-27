Избран новый мэр Риги - Виестурс Клейнбергс

Депутаты Рижской думы в пятницу, 27 июня, избрали лидера списка партии "Прогрессивные" Виестурса Клейнбергса председателем думы. За него проголосовали 34 депутата. Клейнбергс был единственным кандидатом на пост мэра Риги. Оппозиция не выдвинула своих кандидатов.
В заседании приняли участие и зарегистрировались 56 депутатов Рижской думы. Против кандидатуры Клейнбергса проголосовали 22 из них.
Еще до голосования Клейнбергс в своем обращении к депутатам признал, что новая коалиция состоит из разных партий, с разными программами и идеологиями, но что эта коалиция будет работать на благо рижан.
"Рижанам неважны политические игры и идеологические баталии. Рижане хотят видеть приведенные в порядок улицы, безопасные мосты", - сказал Клейнбергс.
Он подчеркнул, что у коалиции Рижской думы есть три четкие всеобъемлющие цели - безопасная, устойчивая и готовая к кризисам Рига, город, благоприятный для образования, спорта и культуры, а также столица, способная занять лидирующие позиции в Балтийском регионе.
Клейнбергс обещает разработать десятилетний план по благоустройству улиц и тротуаров, ремонту мостов, развитию водного транспорта, доступному жилью и т. д. Он пообещал отремонтировать школы и детские сады, способствовать изучению латышского языка и уделить особое внимание развитию культуры.
Кроме того, Клейнбергс обещает быть мэром для всех рижан, а не только для представителей своей партии или сторонников коалиции, а также быть честным, открытым и доступным для всех.
Еще с утра в интервью на Латвийском радио Клейнбергс выступил с прогнозом, что обойдется без сюрпризов и будет избрано новое руководство думы.
Говоря об актуальных задачах, Клейнбергс отметил, что в сфере утепления домов за последние четыре года вложены усилия по приведению процессов в движение и, по его оценкам, в ближайшие годы ожидается прорыв в этой области и в Риге.
На вопрос о том, какие ограничения на въезд транспорта в центр Риги будут введены для создания зоны с низким уровнем выбросов, Клейнбергс не высказал конкретной позиции, поскольку этот вопрос не обсуждался в коалиции, но он считает, что можно было бы сделать больше, чем "просто ограничить въезд старых дизельных транспортных средств" в центр города.
Как сообщалось, на прошлой неделе фракции "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства" и "Объединенного списка" подписали договор о коалиции в Рижской думе.
В документе также закреплено распределение сфер ответственности между партнерами по коалиции. У "Прогрессивных", которые получили в думе 11 мандатов, будет пост мэра, на который выдвинут Виестурс Клейнбергс, а также должности председателей комитета по финансовым и административным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.
Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды станет представитель Нацобъединения, предположительно, прежний вице-мэр Эдвард Ратниекс. В сфере ответственности этой партии будут комитет по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции, комитет по вопросам жилья и окружающей среды и комитет городского имущества. У Нацобъединения в думе десять мандатов.
У "Нового Единства" в думе будет девять депутатов. Планируется, что прежний мэр Риги Вилнис Кирсис станет вице-мэром по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а в ведении партии будут комитет по образованию, культуре и спорту и комитет по социальным вопросам.
Фракция "Объединенного списка", у которой в думе четыре мандата, получит пост вице-мэра и руководство одним комитетом. Вице-мэром по вопросам развития города и Рижской метрополии станет Марис Спринджукс. "Объединенный список" также будет отвечать за комитет городского развития.
У новой коалиции в Рижской думе будет 34 голоса из 60.
В оппозиции останутся "Латвия на первом месте" (13 мандатов), совместный список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" (восемь мандатов) и партия "Стабильности!" (пять мандатов).
Галерея: Заседание Рижской думы 27 июня
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