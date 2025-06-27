Избран новый мэр Риги - Виестурс Клейнбергс

Еще с утра в интервью на Латвийском радио Клейнбергс выступил с прогнозом, что обойдется без сюрпризов и будет избрано новое руководство думы.

Говоря об актуальных задачах, Клейнбергс отметил, что в сфере утепления домов за последние четыре года вложены усилия по приведению процессов в движение и, по его оценкам, в ближайшие годы ожидается прорыв в этой области и в Риге.

На вопрос о том, какие ограничения на въезд транспорта в центр Риги будут введены для создания зоны с низким уровнем выбросов, Клейнбергс не высказал конкретной позиции, поскольку этот вопрос не обсуждался в коалиции, но он считает, что можно было бы сделать больше, чем "просто ограничить въезд старых дизельных транспортных средств" в центр города.

Как сообщалось, на прошлой неделе фракции "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства" и "Объединенного списка" подписали договор о коалиции в Рижской думе.

В документе также закреплено распределение сфер ответственности между партнерами по коалиции. У "Прогрессивных", которые получили в думе 11 мандатов, будет пост мэра, на который выдвинут Виестурс Клейнбергс, а также должности председателей комитета по финансовым и административным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.