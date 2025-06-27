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Пт, 27.06.2025
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Появилась новая информация о взрыве автомобиля в Адажи

На месте происшествия

В Адажи перед Лиго прогремел сильный взрыв, который поднял на ноги местные службы и перепугал жителей, сообщает передача Degpunktā.

Взрыв на улице Аттекас можно было услышать по всем Адажи и даже в ближайших поселках. Первыми, кто, услышав шум, прибыли на место происшествия, были сотрудники муниципальной полиции.

Водитель рассказал полицейским, что вез в автомобиле холодильник, который взорвался.

"На место происшествия были вызваны остальные службы. На месте горения не было, возможная причина взрыва - утечка газа из туристического инвентаря", - указал начальник муниципальной полиции Адажи Оскар Фелдманис.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

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