Видео Каналы Z-блогеров публикуют видео с горящими грузовиками Бундесвера

Russians burned Bundeswehr vehicles in Germany and posted videos of it to Russia propaganda telegram channels.



Is this the very-very last wake-up call for Europe or nah? pic.twitter.com/zCfrvE6t8R — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 26, 2025

По утверждениям одного из каналов, автомобили подожгли "наши люди", так как немецкие грузовики были предназначены для Вооруженных сил Украины.

Пожар произошел вечером 22 июня в официальном сервисном центре MAN Trucks & Bus Service GmbH в городе Эрфурт на востоке Германии, сообщает немецкое издание MDR. По его информации, четыре грузовика сгорели полностью, а еще два получили небольшие повреждения.

Один Telegram-каналов пишет, что в Эрфурте "на ремонт привозилась различная военная техника для нужд украинской армии". "Наши люди решили, что все это лишнее и армии Украины такая техника не нужна, и просто сожгли ее", - говорится в сообщении канала. Пока что не ясно, были ли сожженные грузовики Бундесвера действительно предназначены для Украины, указывает DPA. Бундесвер пока не комментировал произошедшее в Эрфурте.

По информации DPA, на опубликованном видео виден пожар в начальной стадии, спасательные службы еще не прибыли на место происшествия. Тем временем уголовная полиция Тюрингии, расследующая поджог, проверяет подлинность видеозаписи.

В июле 2024 года неизвестные злоумышленники сожгли шесть военных грузовиком MAN, три из которых принадлежали Бундесверу, а еще три прибыли из Сингапура на плановый техосмотр.