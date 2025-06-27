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Видео Каналы Z-блогеров публикуют видео с горящими грузовиками Бундесвера

Горящие грузовики Бундесвера

В четверг в русскоязычных Telegram-каналах, поддерживающих военную агрессию России против Украины, были опубликованы фотографии и видео, на которых на которых видно, как горят шесть грузовиков Вооруженных сил Германии, пишет DW.

По утверждениям одного из каналов, автомобили подожгли "наши люди", так как немецкие грузовики были предназначены для Вооруженных сил Украины.

Пожар произошел вечером 22 июня в официальном сервисном центре MAN Trucks & Bus Service GmbH в городе Эрфурт на востоке Германии, сообщает немецкое издание MDR. По его информации, четыре грузовика сгорели полностью, а еще два получили небольшие повреждения.

Один Telegram-каналов пишет, что в Эрфурте "на ремонт привозилась различная военная техника для нужд украинской армии". "Наши люди решили, что все это лишнее и армии Украины такая техника не нужна, и просто сожгли ее", - говорится в сообщении канала. Пока что не ясно, были ли сожженные грузовики Бундесвера действительно предназначены для Украины, указывает DPA. Бундесвер пока не комментировал произошедшее в Эрфурте.

По информации DPA, на опубликованном видео виден пожар в начальной стадии, спасательные службы еще не прибыли на место происшествия. Тем временем уголовная полиция Тюрингии, расследующая поджог, проверяет подлинность видеозаписи.

В июле 2024 года неизвестные злоумышленники сожгли шесть военных грузовиком MAN, три из которых принадлежали Бундесверу, а еще три прибыли из Сингапура на плановый техосмотр.

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