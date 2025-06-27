Назвали имя режиссера следующего фильма о Джеймсе Бонде

Продюсерами проекта будут Эми Паскаль, Дэвид Хейман и супруга Вильнева Таня Лапуант.

"Джеймс Бонд находится в руках одного из величайших режиссеров современности, и нам не терпится приступить к следующему приключению агента 007", - сказал глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.

Дени Вильнев признался, что вырос на фильмах о Джеймсе Бонде и поблагодарил Amazon MGM Studios за доверие, отметив, что это "огромная ответственность и огромная честь".

Дата премьеры и имя исполнителя главной роли еще не сообщаются.

Напомним, Дени Вильнев снял такие картины как "Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие", "Дюна" и "Дюна: Часть вторая". Кстати, за "Прибытие" и "Дюну" он был номинирован на "Оскар".

Последний фильм о Джеймсе Бонде - "Не время умирать" - вышел в 2021 году. Его снял Кэри Фукунага. В главной роли - Дэниэл Крейг.

Видео: фрагмент интервью с Кэри Фукунагой в Риге