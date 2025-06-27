У России начинают заканчиваться запасы произведенной в советские годы бронетехники

"Спутниковые снимки, на которых видны отдельные заводы по ремонту бронетехники в России, свидетельствуют о том, что Россия продолжает полагаться на восстановление бронетехники советских времен", - говорится в отчете ISW.

"Большая часть бронетехники, которую Россия изымает со складов, уже не в таком хорошем состоянии, чтобы ее можно было немедленно отправить на фронт без ремонта, как это было возможно в начале войны", - говорится в сообщении.

"На протяжении всей войны Россия поддерживала свои наступательные операции, используя бронетехнику советских времен, чтобы компенсировать большие потери, но этот ресурс ограничен и приближается к точке снижения доступности. Российские войска все чаще используют мотоциклы и багги вместо бронетехники на линии фронта в Украине, поскольку в конце 2023 и в 2024 годах были большие потери российской техники", - указали эксперты ISW.

Британский международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале подсчитал, что только в 2024 году российские войска потеряли более 3700 бронетранспортеров и бронемашин.

"Остается неясным, будет ли достаточно мотоциклов и багги, используемых Россией, чтобы компенсировать эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении ISW.