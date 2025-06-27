Европарламент считает, что за ручную кладь платить не надо

Суд: Бесплатный багаж должен соответствовать "разумным требованиям"

Ассоциация ссылалась на вынесенное в 2014 году решение Европейского суда в Люксембурге. Тот постановил, что за ручную кладь недопустимо взимать дополнительные сборы, если она соответствует "разумным требованиям" по размеру и весу. Но где именно проходит граница этих требований - в правовых нормах Евросоюза до сих пор не прописано.

Параметры, установленные авиакомпаниями, не являются разумными и тем самым нарушают права потребителей, посчитали авторы жалобы. Они призвали Брюссель ввести более точные правила, определив, какой размер ручной клади считается приемлемым и какие услуги обязательно должны быть включены в стоимость билета.

Предлагаемое нововведение должно повысить прозрачность, даст пассажирам больше информации при сравнении цен и положительно отразится на аэропортах, убеждены в BEUC. "Идеальной возможностью" для этого является запланированная реформа законодательства в области прав авиапассажиров, считают в объединении.



Ryanair: Наша ценовая политика отвечает европейским правилам

Ирландский перевозчик Ryanair приветствовал инициативу. Рассмотрение жалобы показывает, что тарифная политика компании следует европейским правилам, которые гарантируют авиаперевозчику свободу самостоятельно устанавливать цены, в том числе на дополнительные услуги, заявили в Ryanair.

Входящая в ассоциацию нидерландская организация Consumentenbond минувшей зимой опросила несколько тысяч пассажиров. Большинство респондентов (86 процентов) считают, что в бесплатную ручную кладь должны входить небольшой предмет и маленький чемодан на колесиках или рюкзак.