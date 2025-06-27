Комментирует Лусис Шокирующе: мне не дали выступить с главной сцены саммита НАТО!

Это клятва депутата Сейма Латвийской Республики, которую дал и лидер популистской партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Только ему, в отличие от большей части других политиков, на эту клятву, как и на Латвию и ее единственный государственный язык, наплевать. Что он и сделал.

Я убежден, что никому не надо напоминать о выходке Росликова на трибуне Сейма, после которой его партия потеряла около 4% своих потенциальных избирателей на выборах в Рижскую думу. Очевидно, эта выходка была слишком неразумной даже для его избирателей. После этого его ненадолго задержала Служба государственной безопасности и применила к нему запрет на выезд из страны. А потом началось самое веселое. В частности - Алексей решил пожаловаться на сложившуюся ситуацию... в Гаагу!

"Какие законы Нацблок продвигает в Латвии! Агрессивные законы против части жителей страны! Сдадим его политиков в ГААГУ!" - так местный политик писал в своих соцсетях на иностранном языке. Вот еще пара его постов по этой теме:

- "24.06 летим в Гаагу!!!