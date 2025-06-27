Lux Express рассматривает возможность обращения в суд против Латвии

"Официальный ответ, полученный от ATD, в котором наше требование компенсации было отклонено, привел к тому, что возможности для переговорной процедуры исчерпаны. До сих пор мы получали лишь невыполненные обещания, например, перед началом коммерческих пассажирских перевозок по региональному маршруту Лиепая- Рига - Даугавпилс в мае прошлого года мы получили устные гарантии того, что государство создаст компенсационный механизм, но этот вопрос не решается уже более года. К сожалению, решение об отказе в компенсации, присланное ATD 18 июня, запустило часы обратного отсчета, что вынуждает нас в течение 30 дней обратиться в суд для защиты своих прав в этом вопросе", - подчеркивает А. Кибенс, отмечая, что предприятие по-прежнему открыто для потенциальных решений.