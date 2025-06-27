Lux Express рассматривает возможность обращения в суд против Латвии

Крупнейший в Балтийском регионе автобусный пассажирский перевозчик Lux Express рассматривает возможность обращения в суд против государства, так как несмотря на желание Министерства сообщения разрешить затянувшуюся проблему компенсаций, предприятие получило от Автотранспортной дирекции (ATD), подведомственной этому министерству, отказ компенсировать убытки, связанные со льготами на проезд на коммерческих рейсах в Латвии, сообщили RUS TVNET в компании.
С момента начала региональных коммерческих перевозок Lux Express перевез бесплатно более 69 000 пассажиров, пользующихся предоставленными государством льготами на оплату проезда, но не получил никакой компенсации, понеся убытки в размере более полумиллиона евро.
"На данный момент мы сделали все возможное, чтобы посредством переговорной процедуры договориться о совместном решении, однако опять получили от ATD отказ в компенсации убытков ввиду отсутствия правовой основы для расчета и выплаты компенсаций", – говорит член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.
Он добавляет, что эти действия ATD непонятны по нескольким причинам: во-первых, текущее требование о компенсации основано на нормах Евросоюза и решении Суда Евросоюза, которое устанавливает обязанность стран-членов компенсировать поставщикам общественной услуги убытки, возникшие в результате предоставления льгот государством. Во-вторых, решение вопроса о компенсации в ближайшем будущем также поддерживается контролирующим ATD учреждением - Министерством сообщения, включая
самого министра сообщения, что они подтвердили в ходе коммуникации с Lux Express.
"Официальный ответ, полученный от ATD, в котором наше требование компенсации было отклонено, привел к тому, что возможности для переговорной процедуры исчерпаны. До сих пор мы получали лишь невыполненные обещания, например, перед началом коммерческих пассажирских перевозок по региональному маршруту Лиепая- Рига - Даугавпилс в мае прошлого года мы получили устные гарантии того, что государство создаст компенсационный механизм, но этот вопрос не решается уже более года. К сожалению, решение об отказе в компенсации, присланное ATD 18 июня, запустило часы обратного отсчета, что вынуждает нас в течение 30 дней обратиться в суд для защиты своих прав в этом вопросе", - подчеркивает А. Кибенс, отмечая, что предприятие по-прежнему открыто для потенциальных решений.
"Мы по-прежнему надеемся, что ATD будет действовать в соответствии с правовыми нормами Латвии и ЕС и обеспечит выплату предусмотренной законом компенсации, на что также указывает Министерство сообщения. Упорядочение этого вопроса позволило бы активнее привлекать на латвийские маршруты высококачественных коммерческих перевозчиков". По нашему мнению, не решая этот вопрос, ATD сама задерживает запланированные изменения в основных принципах политики общественного транспорта на 2026 год, которые предусматривают сокращение субсидируемых перевозок и больший акцент на коммерческие перевозки", – отмечает член правления Lux Express Latvija.
Ранее уже сообщалось, что Lux Express обратился в Министерство сообщения с официальным заявлением о компенсации убытков, связанных со льготами на проезд на коммерческих рейсах в Латвии. Это было второе официальное письмо такого рода в государственные учреждение. Министерство сообщения поручило ATD провести повторную оценку требования Lux Express о компенсации.
RUS TVNET попросил Министерство сообщения прокомментировать сложившуюся ситуацию. Как только мы получим ответы, они будут опубликованы.
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