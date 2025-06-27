Lux Express рассматривает возможность обращения в суд против Латвии. Комментарий министерства

"Мы по-прежнему надеемся, что ATD будет действовать в соответствии с правовыми нормами Латвии и ЕС и обеспечит выплату предусмотренной законом компенсации, на что также указывает Министерство сообщения. Упорядочение этого вопроса позволило бы активнее привлекать на латвийские маршруты высококачественных коммерческих перевозчиков". По нашему мнению, не решая этот вопрос, ATD сама задерживает запланированные изменения в основных принципах политики общественного транспорта на 2026 год, которые предусматривают сокращение субсидируемых перевозок и больший акцент на коммерческие перевозки", - отмечает член правления Lux Express Latvija.

Ранее уже сообщалось, что Lux Express обратился в Министерство сообщения с официальным заявлением о компенсации убытков, связанных со льготами на проезд на коммерческих рейсах в Латвии. Это было второе официальное письмо такого рода в государственные учреждение. Министерство сообщения поручило ATD провести повторную оценку требования Lux Express о компенсации.

Комментарий Министерства сообщения

По мнению Министерства сообщения, компенсация за льготы по тарифам поставщикам транспортных услуг на коммерческих маршрутах должна быть выплачена, поэтому подготовлены соответствующие поправки к "Закону об услугах общественного транспорта", которые находятся на рассмотрении в Сейме. Размер компенсации, выплачиваемой государством за одного пассажира, перевезенного поставщикам услуг общественного транспорта на коммерческих маршрутах для пассажиров, имеющих право на льготы по тарифам, установленные нормативными актами, должен быть эквивалентен размеру компенсации, выплачиваемой поставщикам услуг общественного транспорта на субсидированных маршрутах за одного перевезенного пассажира. Такие принципы включены в подготовленные Министерством сообщения поправки.

В то же время Министерство разработало информационный отчет "О компенсации за льготы по тарифам при выполнении коммерческих рейсов", в котором предусмотрено, что до принятия Сеймом поправок к закону расходы на покрытие расходов перевозчиков в размере, не превышающем расходы на эквивалентную услугу на субсидированных маршрутах региональной маршрутной сети, должны быть обеспечены в порядке, установленном нормативными актами. Учитывая, что в июне в информационный доклад были внесены уточнения, он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Кабинета министров.