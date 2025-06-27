За сутки в авариях пострадали шесть велосипедистов

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали шесть велосипедистов, один пешеход и один водитель электрического самоката, свидетельствует обобщенная Государственной полицией оперативная информация.
Всего в стране зарегистрировано 153 ДТП, 16 из которых были с пострадавшими. Погибших ни в одной из аварий нет.
За минувшие сутки трое водителей транспортных средств были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Все трое были сильно пьяны, поэтому начаты уголовные процессы.
За превышение скорости по всей стране оформлено 153 административных протокола, а агрессивный стиль управления транспортным средством полицейские зафиксировали в шести случаях, свидетельствует обобщенная полицией информация.
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