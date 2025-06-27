Продавцы витаминов при помощи дипфейка врут о побочных эффектах вакцин от Covid-19

На Facebook распространяется созданное при помощи искусственного интеллекта видео, на котором директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле якобы пугает последствиями вакцин от Covid. Ципуле ничего такого не говорила, и видео создали мошенники, чтобы рекламировать "чудо-средство".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания неосознанно вводит в заблуждение или лжет.
На поддельном видео от лица якобы Ципуле звучат такие слова: "Все, кому ввели вакцину от Covid, - ходячие мертвецы".
К посту добавлена ссылка на фейковый сайт Министерства здравоохранения, вероятно, чтобы повысить доверие. Фейковая страница рекламирует препарат Tonerin. На нескольких интернет-сайтах указан разный состав препарата, например, на одном написано, что он содержит экстракт боярышника и чеснок, а в другом - "молекулы активного кислорода". На сайте утверждается, что Tonerin производится швейцарской компанией IncHealth и состоит из обычных поливитаминов. На фейковой странице министерства утверждается, что Tonerin якобы очищает и восстанавливает кровеносные сосуды, сжигает лишний жир, восстанавливает зрение, память, суставы и потенцию у мужчин. Нет никаких доказательств того, что эти или другие поливитамины обладают эффектами, заявленными в видео. Однако витамины могут улучшить здоровье людей, чей рацион не сбалансирован.
В отличие от предыдущего видео, на этом нет никаких явных признаков того, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта - помимо его содержания. NMPD под руководством Ципуле участвовал в вакцинации жителей во время пандемии Covid, и она сама публично призывала к вакцинации. Даже сейчас Ципуле предупреждает в социальных сетях, что она "не сошла с ума" и что видео - дипфейк.
За основу поддельного видео взято снятое более пяти лет назад интервью в передаче Cilvēkjauda, в которой Ципуле рассказывала о своем опыте в NMPD. Тогда вакцин от Covid даже не существовало. О том, как создаются такие дипфейки, можно прослушать или прочитать в передаче Латвийского радио (здесь).
Кровяные образования, видимые на видео, не являются чем-то необычным
В фейковом видео говорится о сгустках крови или тромбах, которые образуются после вакцинации от Covid:
"С 2021 года патологоанатомы по всему миру находят зловещие резиноподобные сгустки в телах вакцинированных умерших людей (...) это не сгустки крови, это что-то другое. (...) Ведущие патологоанатомы убеждены - связь с вакцинацией очевидна".
В фейковом видео не упоминается, кто эти "ведущие патологоанатомы".
Американский гробовщик и автор учебников по похоронам Бен Шмидт ранее рассказывал факт-чекерам из Politifact, что такие сгустки не редкость после смерти. "После смерти гравитация заставляет кровь расслаиваться, оставляя белки, которые сворачиваются", - объясняет Шмидт. Это обычно происходит, когда тело хранится при низких температурах, например, в морге. Формальдегид используется при бальзамировании, что способствует свертыванию и может создать впечатление, что у человека были большие сгустки. Белый цвет и тягучесть сгустков не редкость. Они состоят из фибрина, компонента плазмы крови.
Тромбоз, или образование сгустков крови в кровеносных сосудах, является очень редким побочным эффектом вакцин от Covid. Государственное агентство лекарств обновило данные о вакцине от Covid по состоянию на 14 июля 2023 года. За последние два с половиной года в Латвии было сделано 2,86 миллиона прививок от Covid, и агентство получило всего 37 сообщений о тромбозе. Большинство побочных эффектов легкие и длятся всего несколько дней.
Латвии зафиксирована одна смерть, которая, вероятно, была вызвана вакциной от Covid - в 2021 году человек заболел тромбозом и тромбоцитопенией (образование тромбов в крови, сопровождающееся низким количеством тромбоцитов) после вакцинации вакциной Vaxzevria (AstraZeneca). Поэтому нет никаких оснований называть вакцинированных людей "ходячими мертвецами".
В видео также упоминаются документы Pfizer, которые фармацевтическая компания и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США якобы пытались скрыть в течение 75 лет. Ранее Re:Check писал, почему это вводит в заблуждение (здесь).
Вывод: Видео с директором NMPD Лиене Ципуле создали мошенники при помощи искусственного интеллекта. Ципуле ничего такого про вакцинацию от Covid не говорила. Сгустки крови в кровеносных сосудах, которые можно увидеть на видео, образуются во время процесса бальзамирования.
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