Продавцы витаминов при помощи дипфейка врут о побочных эффектах вакцин от Covid-19

Фото: Ekrānšāviņš

За основу поддельного видео взято снятое более пяти лет назад интервью в передаче Cilvēkjauda, в которой Ципуле рассказывала о своем опыте в NMPD. Тогда вакцин от Covid даже не существовало. О том, как создаются такие дипфейки, можно прослушать или прочитать в передаче Латвийского радио (здесь).

Кровяные образования, видимые на видео, не являются чем-то необычным

В фейковом видео говорится о сгустках крови или тромбах, которые образуются после вакцинации от Covid:

"С 2021 года патологоанатомы по всему миру находят зловещие резиноподобные сгустки в телах вакцинированных умерших людей (...) это не сгустки крови, это что-то другое. (...) Ведущие патологоанатомы убеждены - связь с вакцинацией очевидна".

Фото: Ekrānšāviņš

В фейковом видео не упоминается, кто эти "ведущие патологоанатомы".

Американский гробовщик и автор учебников по похоронам Бен Шмидт ранее рассказывал факт-чекерам из Politifact, что такие сгустки не редкость после смерти. "После смерти гравитация заставляет кровь расслаиваться, оставляя белки, которые сворачиваются", - объясняет Шмидт. Это обычно происходит, когда тело хранится при низких температурах, например, в морге. Формальдегид используется при бальзамировании, что способствует свертыванию и может создать впечатление, что у человека были большие сгустки. Белый цвет и тягучесть сгустков не редкость. Они состоят из фибрина, компонента плазмы крови.