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Продавцы витаминов при помощи дипфейка врут о побочных эффектах вакцин от Covid-19

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи

На Facebook распространяется созданное при помощи искусственного интеллекта видео, на котором директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле якобы пугает последствиями вакцин от Covid. Ципуле ничего такого не говорила, и видео создали мошенники, чтобы рекламировать "чудо-средство".

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания неосознанно вводит в заблуждение или лжет.

На поддельном видео от лица якобы Ципуле звучат такие слова: "Все, кому ввели вакцину от Covid, - ходячие мертвецы".

К посту добавлена ссылка на фейковый сайт Министерства здравоохранения, вероятно, чтобы повысить доверие. Фейковая страница рекламирует препарат Tonerin. На нескольких интернет-сайтах указан разный состав препарата, например, на одном написано, что он содержит экстракт боярышника и чеснок, а в другом - "молекулы активного кислорода". На сайте утверждается, что Tonerin производится швейцарской компанией IncHealth и состоит из обычных поливитаминов. На фейковой странице министерства утверждается, что Tonerin якобы очищает и восстанавливает кровеносные сосуды, сжигает лишний жир, восстанавливает зрение, память, суставы и потенцию у мужчин. Нет никаких доказательств того, что эти или другие поливитамины обладают эффектами, заявленными в видео. Однако витамины могут улучшить здоровье людей, чей рацион не сбалансирован.

В отличие от предыдущего видео, на этом нет никаких явных признаков того, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта - помимо его содержания. NMPD под руководством Ципуле участвовал в вакцинации жителей во время пандемии Covid, и она сама публично призывала к вакцинации. Даже сейчас Ципуле предупреждает в социальных сетях, что она "не сошла с ума" и что видео - дипфейк.

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За основу поддельного видео взято снятое более пяти лет назад интервью в передаче Cilvēkjauda, в которой Ципуле рассказывала о своем опыте в NMPD. Тогда вакцин от Covid даже не существовало. О том, как создаются такие дипфейки, можно прослушать или прочитать в передаче Латвийского радио (здесь).

Кровяные образования, видимые на видео, не являются чем-то необычным

В фейковом видео говорится о сгустках крови или тромбах, которые образуются после вакцинации от Covid:

"С 2021 года патологоанатомы по всему миру находят зловещие резиноподобные сгустки в телах вакцинированных умерших людей (...) это не сгустки крови, это что-то другое. (...) Ведущие патологоанатомы убеждены - связь с вакцинацией очевидна".

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В фейковом видео не упоминается, кто эти "ведущие патологоанатомы".

Американский гробовщик и автор учебников по похоронам Бен Шмидт ранее рассказывал факт-чекерам из Politifact, что такие сгустки не редкость после смерти. "После смерти гравитация заставляет кровь расслаиваться, оставляя белки, которые сворачиваются", - объясняет Шмидт. Это обычно происходит, когда тело хранится при низких температурах, например, в морге. Формальдегид используется при бальзамировании, что способствует свертыванию и может создать впечатление, что у человека были большие сгустки. Белый цвет и тягучесть сгустков не редкость. Они состоят из фибрина, компонента плазмы крови.

Тромбоз, или образование сгустков крови в кровеносных сосудах, является очень редким побочным эффектом вакцин от Covid. Государственное агентство лекарств обновило данные о вакцине от Covid по состоянию на 14 июля 2023 года. За последние два с половиной года в Латвии было сделано 2,86 миллиона прививок от Covid, и агентство получило всего 37 сообщений о тромбозе. Большинство побочных эффектов легкие и длятся всего несколько дней.

Латвии зафиксирована одна смерть, которая, вероятно, была вызвана вакциной от Covid - в 2021 году человек заболел тромбозом и тромбоцитопенией (образование тромбов в крови, сопровождающееся низким количеством тромбоцитов) после вакцинации вакциной Vaxzevria (AstraZeneca). Поэтому нет никаких оснований называть вакцинированных людей "ходячими мертвецами".

В видео также упоминаются документы Pfizer, которые фармацевтическая компания и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США якобы пытались скрыть в течение 75 лет. Ранее Re:Check писал, почему это вводит в заблуждение (здесь).

Вывод: Видео с директором NMPD Лиене Ципуле создали мошенники при помощи искусственного интеллекта. Ципуле ничего такого про вакцинацию от Covid не говорила. Сгустки крови в кровеносных сосудах, которые можно увидеть на видео, образуются во время процесса бальзамирования.

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