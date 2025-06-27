В Кенгарагсе пьяный водитель врезался в междугородний автобус

Севший за руль после трехдневного отмечания Лиго водитель 25 июня попал в серьезные неприятности в Кенгарагсе, в Риге. Он мог отделаться согласованными заявлением, если бы ДТП не было связано с большим количеством промилле, сообщает передача Degpunktā.
На обочине улицы Латгалес недалеко от супермаркета Zoom стоял рейсовый автобус Рига - Огре, два экипажа полиции и легковой автомобиль Toyota. Ее водитель был задержан, так как сел за руль пьяным.
Он ехал медленно и нестабильно, пока не вызвал небольшое столкновение с проезжавшим мимо пассажирским автобусом. Это создало для ехавших в Огре людей неудобства, но главное, что с трассы был снят потенциальный убийца.
Пьяного водителя до приезда полиции держали в автобусе. Водитель общественного транспорта позаботился, чтобы нарушитель никуда не делся. Мужчина также рассказал, как произошло столкновение.
Полиция начала уголовный процесс, и встреченные на месте стражи порядка подтвердили опьянение задержанного силой 2,5 промилле. Он отправился домой в сопровождении стражей порядка, а водителю автобуса нужно было продолжать работу.
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