В Кенгарагсе пьяный водитель врезался в междугородний автобус

На обочине улицы Латгалес недалеко от супермаркета Zoom стоял рейсовый автобус Рига - Огре, два экипажа полиции и легковой автомобиль Toyota. Ее водитель был задержан, так как сел за руль пьяным.

Он ехал медленно и нестабильно, пока не вызвал небольшое столкновение с проезжавшим мимо пассажирским автобусом. Это создало для ехавших в Огре людей неудобства, но главное, что с трассы был снят потенциальный убийца.

Пьяного водителя до приезда полиции держали в автобусе. Водитель общественного транспорта позаботился, чтобы нарушитель никуда не делся. Мужчина также рассказал, как произошло столкновение.

Полиция начала уголовный процесс, и встреченные на месте стражи порядка подтвердили опьянение задержанного силой 2,5 промилле. Он отправился домой в сопровождении стражей порядка, а водителю автобуса нужно было продолжать работу.

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