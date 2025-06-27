Председателем Адажской краевой думы снова избрана Микелсоне, Огрской краевой думы - Хелманис

За Микелсоне проголосовали 11 депутатов из 15, а против ее избрания на пост председателя думы голосовали четыре депутата.

Поддержку Микелсоне выразили депутаты от ЛОР, Союза зеленых и крестьян, Латвийской Зеленой партии, партии "Прогрессивные" и совместного списка "Суверенной власти"/"Младолатышей". Часть этих сил формировала коалицию и в предыдущем созыве думы.

Против Микелсоне голосовали депутаты общего списка Национального объединения и Новой консервативной партии, а также партии "Латвия на первом месте".

По итогам недавних выборов в Адажском крае ЛОР получило 35,4% голосов, что обеспечило ему шесть из 15 мест в думе.

В думу прошли семь из восьми партий, участвовавших в выборах в Адажском крае. За Союз зеленых и крестьян проголосовали 15,69% избирателей, за объединенный список Национального объединения и Новой консервативной партии - 14,83%, за партию "Латвия на первом месте" - 10,06%. Каждая из этих партий получила в думе по два мандата.

По одному депутатскому месту в Адажской думе досталось "Прогрессивным" - 6,99% голосов, объединению партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 5,84% и Латвийской Зеленой партии - 5,46%.