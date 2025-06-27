Председателем Адажской краевой думы снова избрана Микелсоне, Огрской краевой думы - Хелманис

В пятницу, 27 июня, на первом заседании Адажской краевой думы нового созыва председателем самоуправления повторно избрана представитель Латвийского объединения регионов (ЛОР) Карина Микелсоне.
За Микелсоне проголосовали 11 депутатов из 15, а против ее избрания на пост председателя думы голосовали четыре депутата.
Поддержку Микелсоне выразили депутаты от ЛОР, Союза зеленых и крестьян, Латвийской Зеленой партии, партии "Прогрессивные" и совместного списка "Суверенной власти"/"Младолатышей". Часть этих сил формировала коалицию и в предыдущем созыве думы.
Против Микелсоне голосовали депутаты общего списка Национального объединения и Новой консервативной партии, а также партии "Латвия на первом месте".
По итогам недавних выборов в Адажском крае ЛОР получило 35,4% голосов, что обеспечило ему шесть из 15 мест в думе.
В думу прошли семь из восьми партий, участвовавших в выборах в Адажском крае. За Союз зеленых и крестьян проголосовали 15,69% избирателей, за объединенный список Национального объединения и Новой консервативной партии - 14,83%, за партию "Латвия на первом месте" - 10,06%. Каждая из этих партий получила в думе по два мандата.
По одному депутатскому месту в Адажской думе досталось "Прогрессивным" - 6,99% голосов, объединению партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 5,84% и Латвийской Зеленой партии - 5,46%.
Думой Огрского края в третьем подряд созыве продолжит руководить Хелманис
Думой Огрского края в третьем подряд созыве продолжит руководить Эгилс Хелманис (Национальное объединение), решили на первом заседании думы нового созыва в пятницу депутаты Огрского края.
Хелманис был выдвинут на пост мэра от общего списка Нацобъединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и Латвийской Зеленой партии (ЛЗП). В качестве второго кандидата был выдвинут депутат Латвийского объединения регионов Рудолфс Кудля.
За Хелманиса проголосовали 14 депутатов, против были девять. Кандидатуру Кудли поддержали девять депутатов, против были 14.
Как сообщалось, на муниципальных выборах в Огрском крае победил общий список Национального объединения, ЛЗП и СЗК, набравший 46,09% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Этот список получил в краевой думе 12 из 23 мест.
В краевую думу также прошли Латвийское объединение регионов - 15,97% голосов (четыре мандата), совместный список "Движения "За!"" и Новой консервативной партии - 10,73% (три мандата), Видземская партия - 10,02% (два мандата) и "Новое Единство" - 8,04% (два мандата).
Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.
В выборах в Огрском крае приняли участие 51,06% избирателей.
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