"Лето спасено": LOBODA представила мини-альбом танцевальных треков

Сегодня, 27 июня, состоялась мировая премьера нового украиноязычного мини-альбома Светланы Лободы (LOBODA) под загадочным названием "18". В сборник вошли четыре абсолютно новых композиции с разным настроением: индустриальное Polo, гипнотическая "Лишаюсь", кинематографичная Sonata и броские "Нафарбовані".
Музыку к большинству треков написала сама Светлана Лобода, текст на песни создал автор Андрей Парфенов. Саунд-дизайном занималась постоянная творческая команда артистки - 90210.group. Именно в этой креативной коллаборации на протяжении последних трех лет создается новое звучание LOBODA, в том числе и недавний суперхит "Інстинкт", мгновенно покоривший украинские топ-чарты.
Вдохновленный стильным западным звучанием, альбом гармонично объединяет полярные настроения, а также выводит на новый уровень музыкальные эксперименты артистки, последовательно формирующей новую звуковую эстетику современной поп-сцены. Среди жанрового разнообразия EP "18" - фирменный поп-афрохаус, индастриал, инди и даже дарк-поп, в то время как сочетание электронных текстур с интонациями украинского фольклора подчеркивает этнический код и аутентичность.
Визуальный нарратив альбома LOBODA создавала в сотрудничестве с латвийским продакшном PANORAMA, реализовавшим для неё значительную часть видеоработ за последние три года, режиссером которых выступила сама артистка . Съемки проходили в Латвии, а за стиль артистки отвечали несменнные украинские дизайнеры luvi.
"Я работала над этим альбомом с удовольствием и большим вдохновением. Именно такой я чувствую современную украинскую поп-музыку - свободной, смелой, с ярко выраженным характером", - прокомментировала LOBODA.
Несколько треков из альбома стали трендами в TikTok еще до официального релиза, а поклонники заочно окрестили премьеру LOBODA главным музыкальным поп-событием лета 2025.
EP "18" уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.
Аудио: LOBODA - "Лишаюсь"
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