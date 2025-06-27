"Лето спасено": LOBODA представила мини-альбом танцевальных треков

Музыку к большинству треков написала сама Светлана Лобода, текст на песни создал автор Андрей Парфенов. Саунд-дизайном занималась постоянная творческая команда артистки - 90210.group. Именно в этой креативной коллаборации на протяжении последних трех лет создается новое звучание LOBODA, в том числе и недавний суперхит "Інстинкт", мгновенно покоривший украинские топ-чарты.

Вдохновленный стильным западным звучанием, альбом гармонично объединяет полярные настроения, а также выводит на новый уровень музыкальные эксперименты артистки, последовательно формирующей новую звуковую эстетику современной поп-сцены. Среди жанрового разнообразия EP "18" - фирменный поп-афрохаус, индастриал, инди и даже дарк-поп, в то время как сочетание электронных текстур с интонациями украинского фольклора подчеркивает этнический код и аутентичность.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Визуальный нарратив альбома LOBODA создавала в сотрудничестве с латвийским продакшном PANORAMA, реализовавшим для неё значительную часть видеоработ за последние три года, режиссером которых выступила сама артистка . Съемки проходили в Латвии, а за стиль артистки отвечали несменнные украинские дизайнеры luvi.

"Я работала над этим альбомом с удовольствием и большим вдохновением. Именно такой я чувствую современную украинскую поп-музыку - свободной, смелой, с ярко выраженным характером", - прокомментировала LOBODA.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Несколько треков из альбома стали трендами в TikTok еще до официального релиза, а поклонники заочно окрестили премьеру LOBODA главным музыкальным поп-событием лета 2025.

EP "18" уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.



Аудио: LOBODA - "Лишаюсь"