Видео "Оземпик", шприц и TikTok: Потап выпустил новый клип-скандал

Артист объяснил, как ему удалось похудеть на рекордные 25 килограммов, в фирменном гротескном стиле. В этот раз рэпер и продюсер Потап в одноименной песне высмеивал одиозный "Оземпик" - препарат, ставший маркером эпохи потребления, который миллионы используют для стремительного похудения.

Не так давно тема "Оземпика" напрямую коснулась и Потапа - СМИ стали массово инкриминировать артисту использование "чудо-уколов" вследствие резкого похудения на целых 25 килограммов. Сегодняшняя премьера нового клипа Slavic Balagan - громкое и емкое заявление автора обо всем, что он думает касательно обвинений прессы, самого препарата и его преданных потребителей.

В центре сюжета - прямой эфир альтернативной версии самого крупного мирового подкаста; гости - восходящая инста-звезда и ее тщеславный агент. Сам Потап предстал в образе ведущего, "славянского Джо Рогана". "Оземпик" же здесь - не просто препарат для похудения, а "священный Грааль" популярности юной звезды и ее главный секрет успеха. Практически новая религия: он заменяет и смысл, и усилия, и идентичность.

Клип переполнен сатирическими метафорами, которые высмеивают современное общество и тренды. К примеру, персонажи едят бренды, гаджеты, косметику, документы, микрофон и даже друг друга через вещи - как знак того, что в современной культуре легко потребляется все: статус, лайки, стиль, информация и даже тело. Извержение логотипов - бунт против избыточного глянцевого, пустого контента. А блестящий шприц с надписью Forever Young - главный символ утопии, ради которой теряются границы, достоинство и смысл жизни как таковой.

Напомним, что прошлый клип Slavic Balagan OPA, в котором артист иронизирует над атрибутикой традиционной славянской свадьбы, быстро стал виральным онлайн и даже появился на Times Square в Нью-Йорке.

Кстати, в этом году на Laima Rendezvous Jūrmala впервые за много лет на сцене "Дзинтари" выступит Потап с эксклюзивной премьерой нового музыкального альтер-эго Slavic Balagan.

Видео: Slavic Balagan - Asempic