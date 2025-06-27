У российских солдат, которые по газопроводу пытались проникнуть в Суджу, диагностирован рак легких

В то же время она указала, что российские власти выплатили пострадавшим всего по 100 000 рублей (примерно 1000 евро) и не вручили им никаких наград.

"100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. В курских больницах бойцам поставили диагноз "острый бронхит средней степени тяжести", 100 тысяч рублей бросили как собакам, а у некоторых бойцов этот "псевдобронхит" уже перерос в рак легких, в тромбоэмболию", - написала в своем Telegram-канале Кашеварова.

Пропагандистка была особенно возмущена тем, что эти заболевания "либо не классифицируются как боевые травмы, либо не классифицируются как тяжелые", в результате чего пострадавшим солдатам не полагаются пособия.

В апреле командир отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинов, заявил, что большинство солдат, которые прошли по газопровод в Судже, находятся в больницах с проблемами легких. "Время, которое они провели прямо на этом трубопроводе, действительно очень сильно повлияло на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути были действительно поражены", - сказал Алаудинов пропагандистскому агентству ТАСС.

Читайте также За рубежом Видео ⟩ Российские войска попытались проникнуть в Суджу по газопроводу

Операция была проведена в марте с целью вытеснения украинских войск из Суджи и возвращения города под контроль России. В рамках операции сотни российских солдат прошли примерно 15 километров по трубе газопровода.

Российские солдаты использовали для атаки трубу газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. До 1 января по этому трубопроводу Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр трубы - 1,4 метра.

Российские солдаты шли по газопроводу, чтобы закрепиться на окраине Суджи, но были вовремя обнаружены подразделениями воздушной разведки Воздушно-десантных войск армии Украины, заявили тогда в Генштабе Украины.

Генштаб также опубликовал видео, на котором запечатлены удары по группам российской армии, двигавшимся вдоль газопровода.