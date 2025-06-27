На пост мэра Резекне возвращается Барташевич

За Барташевича проголосовали семь депутатов, а за второго кандидата - Эрика Тейрумниекса - пять. В заседании думы не участвовал Юрий Талалаев ("Вместе для Латвии").

Как сообщалось, в думе представлено всего три списка.

Представленный Барташевичем список, который составляют его партия "Вместе для Латвии" и партия Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте", в новом созыве Резекненской думы получил большинство - 50,55% голосов избирателей, что обеспечило ему восемь депутатских мандатов.

Три мандата досталось другому объединению партий - Национального объединения, "Нового Единства" и "Для развития Латвии" - за которое проголосовали 17,6% избирателей.

Общий список Латвийской Зеленой партии, Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии, за который проголосовали 11,91% граждан в Резекне, получил два мандата.