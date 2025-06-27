Инфографика В ряде краев Латвии сменились мэры

На пост председателя Вентспилсской краевой думы в пятницу избран представляющий Национальное объединение Андис Зариньш, который в думе предыдущего созыва был заместителем председателя, сообщили агентству LETA в самоуправлении. Сменились председатели и в ряде других краевых самоуправлений.
Зариньш сменил на этом посту многолетнего мэра от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Айварса Муцениекса, который избран депутатом и в новую думу.
В предыдущем созыве Зариньшу было разрешено совмещать должность с обязанностями советника министра экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение) по вопросам развития предпринимательской инфраструктуры.
В пятницу в первом заседании думы нового созыва приняли участие все 15 депутатов. За Зариньша проголосовали девять депутатов, представляющих Нацобъединение и СЗК, а за второго кандидата Даце Вашуку (ЛОР) проголосовали шесть депутатов Латвийского объединения регионов (ЛОР), получивших на выборах шесть мандатов.
Как сообщалось, на муниципальных выборах в Вентспилсском крае победило ЛОР, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
По итогам выборов ЛОР получило 39,31% голосов избирателей, а на втором месте - Союз зеленых и крестьян. Эти партии получат в краевой думе соответственно шесть и пять мест.
Национальное объединение набрало 27,43% голосов и получит четыре депутатских места.
Председателем Сигулдской краевой думы избран бывший директор Национального театра Вимба
Председателем Сигулдской краевой думы в пятницу был избран депутат от Партии Сигулдского края Янис Вимба, который в свое время был директором Латвийского национального театра, а в последнее время работал директором в Центре культуры и туризма Сигулдского края и преподавателем в Латвийском университете бионаук и технологий.
Он сменил на этом посту нынешнего председателя думы Линардса Кумскиса из общего списка Латвийского крестьянского союза (ЛКС) и Латвийской Зеленой партии (ЛЗП).
За Вимбу проголосовали 11 депутатов, восемь были против, один воздержался.
Как сообщалось, в Сигулдской крае победу на выборах самоуправлений одержал совместный список Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Этот список набрал 33,08% голосов избирателей и получил в думе семь из 19 мест.
За совместный список Латвийского крестьянского союза и Латвийской Зеленой партии проголосовали 25,49% избирателей, что обеспечило ему пять мандатов.
Третье место заняла Партия Сигулдского края, за которую проголосовали 21,72% избирателей (пять мандатов).
Последней партией, преодолевшей 5%-ный барьер и прошедшей в Сигулдскую думу, стало "Новое Единство", за которое проголосовали 10,74% избирателей. Эта партия получила в думе два мандата.
Председателем Аугшдаугавской краевой думы избран заместитель мэра Айзбалтс
В пятницу председателем Аугшдаугавской краевой думы избран занимавший до сих пор пост заместителя мэра Виталий Айзбалтс от Латгальской партии, которая заняла на выборах третье место.
Айзбалтс утвержден в должности 11 голосами "за" и четырьмя голосами "против". Против его кандидатуры голосовали депутаты от партии Sarauj, Latgale!.
На пост мэра выдвигался и кандидат от правившей до сих пор и набравшей на выборах наибольшее количество голосов "Партии Даугавпилсского края" Янис Промс, однако он отозвал свою кандидатуру. Позже он был единогласно избран первым заместителем председателя думы. Других кандидатов на эту должность не было.
Как сообщалось, на муниципальных выборах в Аугшдаугавском крае больше всего голосов набрала "Партия Даугавпилсская края", которая получила 29,76 голосов, что дает ей пять мандатов.
На втором месте Sarauj, Latgale! с 25,86% голосов, что дает ей четыре мандата. Третье место с 22,9% голосов заняла "Латгальская партия", которой также достались четыре мандата.
Далее следует общий список Латвийского крестьянского союза и Национального объединения с 16,52% голосов, который получил три депутатских места в краевой думе.
Управление Лимбажским краем с перевесом в один голос перенимает Видземская партия, мэром избрана Упмале
В пятницу с перевесом в один голос Лимбажская краевая дума избрала на пост председателя думы представителя Видземской партии и директора департамента учебной поддержки и инклюзивного образования Государственного агентства развития образования Сигиту Упмале.
Она сменит на этом посту прежнего председателя думы Дагниса Страубергса из Латвийского объединения регионов (ЛОР), который ранее также был председателем Салацгривской краевой думы.
За Упмале проголосовали восемь из 15 депутатов, против ее избрания были семь.
Поддержку Упмале выразили депутаты от Видземской партии, Союза зеленых и крестьян, Национального объединения, а также партии "Новое Единство". Против Упмале голосовали депутаты ЛОР.
На пост председателя Лимбажской краевой думы был выдвинут и Страубергс. За него проголосовали семь из 15 депутатов, а против его избрания проголосовали восемь. Поддержку Страубергсу выразили только депутаты от ЛОР.
В Лимбажском крае на этих муниципальных выборах победило ЛОР, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
При подсчете голосов на всех 20 избирательных участках в Лимбажском крае ЛОР набрало 43,3% голосов и семь мандатов. Видземская партия находится на втором месте с 25,19% голосов, получив четыре мандата.
Союз зеленых и крестьян набрал 10,77 % голосов и получил два мандата, Национальное объединение - 8,72 % голосов и один мандат, "Новое Единство" - 5,1 % голосов и один мандат.
Председателем Талсинской краевой думы избран представитель негосударственного сектора Берзиньш
редседателем Талсинской краевой думы избран бывший член правления общества "Для развития Сабиле" Ансис Берзиньш ("Для развития Талсинского края"/"Для развития Латвии"), набравший на выборах больше всего голосов, а именно 4222 голоса, который сменил на посту прежнего мэра Андиса Аболиньша (ЛЗП).
Берзиньш был единственным претендентом на пост председателя думы. За него проголосовали 16 депутатов, против были два представляющих партию "Новое Единство" депутата и депутат от партии "Мы - для Талси и края".
Как сообщалось, в Талсинском крае переговоры о формировании коалиции вел лидер общего списка партий "Для развития Талсинского края"/"Для развития Латвии" Берзиньш. Объединение на муниципальных выборах получило шесть из 19 депутатских мандатов, тогда как у остальных политических сил по два-три мандата.
Берзиньш ранее отметил, что его цель - сформировать более широкую коалицию.
В Талсинскую краевую думу в общей сложности попали шесть из восьми партий, которые в этом году принимали участие в выборах самоуправления в этом крае, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.
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