Инфографика В ряде краев Латвии сменились мэры

Как сообщалось, на муниципальных выборах в Аугшдаугавском крае больше всего голосов набрала "Партия Даугавпилсская края", которая получила 29,76 голосов, что дает ей пять мандатов.

На втором месте Sarauj, Latgale! с 25,86% голосов, что дает ей четыре мандата. Третье место с 22,9% голосов заняла "Латгальская партия", которой также достались четыре мандата.

Далее следует общий список Латвийского крестьянского союза и Национального объединения с 16,52% голосов, который получил три депутатских места в краевой думе.

Управление Лимбажским краем с перевесом в один голос перенимает Видземская партия, мэром избрана Упмале

В пятницу с перевесом в один голос Лимбажская краевая дума избрала на пост председателя думы представителя Видземской партии и директора департамента учебной поддержки и инклюзивного образования Государственного агентства развития образования Сигиту Упмале.

Она сменит на этом посту прежнего председателя думы Дагниса Страубергса из Латвийского объединения регионов (ЛОР), который ранее также был председателем Салацгривской краевой думы.

За Упмале проголосовали восемь из 15 депутатов, против ее избрания были семь.

Поддержку Упмале выразили депутаты от Видземской партии, Союза зеленых и крестьян, Национального объединения, а также партии "Новое Единство". Против Упмале голосовали депутаты ЛОР.

На пост председателя Лимбажской краевой думы был выдвинут и Страубергс. За него проголосовали семь из 15 депутатов, а против его избрания проголосовали восемь. Поддержку Страубергсу выразили только депутаты от ЛОР.