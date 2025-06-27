В конце недели в Риге состоится шествие прайда

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в сотрудничестве с полицией Рижского самоуправления Госполиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность согласно заранее разработанному плану.

Шествие пройдет с 12 до 15 часов, местом сбора участников традиционно станет Верманский сад, где с 12 до 18 часов будут размещены информационные палатки деловых партнеров и организаций, магазин, а также состоятся другие мероприятия.

В этом году мероприятия Рижского прайда завершатся 30 июня.

Напомним, 26 июня в рамках Riga Pride 2025 в Центре культуры Канепес (KKC) состоялся концерт Рижского хора квиров SKANdāls.