В Японии казнили "убийцу из твиттера". Его адвокаты настаивали, что он просто "помогал" тем, кто хочет умереть

В его профиле в социальной сети были такие слова: «Я хочу помочь людям, которым действительно больно. Пожалуйста, пишите мне личное сообщение в любое время».

Убил ли Сираиси жертв с их согласия, было главным предметом разногласий в суде. Прокуроры требовали для него смертной казни, а адвокаты просили более мягкое наказание, утверждая, что его жертвы дали свое согласие на убийство. Они требовали также провести оценку его психического состояния. Позже Сираиси опроверг версию событий, представленную его собственной защитой, и заявил, что убивал жертв без их согласия. Это же подтвердила и экспертиза: на некоторых телах были обнаружены следы веревки, накинутой сзади, что доказывает, что жертвы сопротивлялись.

На оглашение приговора в декабре 2020 года пришли сотни человек — тогда его приговорили к смертной казни.

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Что известно о жертвах

Восемь из девяти жертв «убийцы из твиттера» были молодыми женщинами в возрасте от 16 до 26 лет. Одной из них была 21-летняя Мидзуки Миура из маленького города Ацуги в 50 км от Токио. 22 августа 2017 года она перестала отвечать на сообщения и звонки. В тот же день родители девушки нашли в квартире записку от дочери. Мидзуки писала, что съезжает, потому что хочет начать жить отдельно.